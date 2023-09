Ugarte et Lee dans le groupe du PSG face à Dortmund

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG a dévoilé les joueurs retenus par Luis Enrique pour le match de ce mardi soir face à Dortmund.

Déjà considéré comme indispensable, Manuel Ugarte est bien dans le groupe, ce qui ne lui garantit pas non plus une place de titulaire après son alerte à l’entrainement ce lundi. A noter le retour de blessure de Nordi Mukiele et la présence de Lee Kang-In, qui devrait sous peu rejoindre la Corée du Sud pour les Jeux Asiatiques, mais sera là pour cette rencontre de Ligue des Champions.