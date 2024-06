Skriniar est choqué, le PSG lui prépare un sale coup,

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Pour sa première saison au Paris Saint-Germain, Milan Skriniar n’a pas donné entière satisfaction à l’entraîneur Luis Enrique. On parle même d’un possible départ du défenseur central, surpris par ces rumeurs.

Milan Skriniar a été stoppé dans son élan. Régulièrement aligné pour ses premiers mois au Paris Saint-Germain, le défenseur central a manqué de longues semaines de compétition à cause d’un problème à la cheville pendant l'hiver. « Jusqu'à ma blessure, j'étais l'un des joueurs les plus utilisés de l'équipe, a rappelé le Slovaque au média local SportWeb. Je devais être absent pendant quatre mois et demi, mais je suis revenu deux mois plus tôt. Bien sûr, cela aurait pu être mieux après la blessure. »

Skriniar était diminué

En effet, l’ancien joueur de l’Inter Milan n’est pas parvenu à retrouver son niveau après son retour.« Je sais que si je ne suis pas en parfaite condition physique, je ne peux pas être performant, a expliqué Milan Skriniar, moins utilisé en deuxième partie d’exercice. Je ne dis pas que je n'ai pas joué à la fin de la saison parce que j'étais encore blessé. Dès que je suis revenu dans l'équipe, j'étais prêt à jouer. C'est comme ça maintenant. » Le renfort estival a subi la concurrence et les choix de l’entraîneur Luis Enrique, annoncé réticent quant à son profil de défenseur peu à l'aise à la relance. D’où les rumeurs de départ à son sujet.

« Je n'y ai pas prêté attention. Mais ça m'a glacé quand ma femme, mon père, ma mère, mon frère m'ont posé la question, a avoué le Parisien. Je n'ai rien entendu de tel de la part de l'entraîneur ou du directeur sportif du club, personne ne m'a dit qu'ils ne comptaient pas sur moi, que je devais chercher un nouveau club. La blessure m'a ralenti, mais j'avance. Je suis bien à Paris, je n'ai jamais regretté d'avoir franchi le pas. C'est un excellent club à tous points de vue. Les trois trophées que nous avons remportés sont venus s'ajouter à ma collection. » Milan Skriniar n’a donc pas l’intention de partir cet été.