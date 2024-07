Sans les stars, le PSG vaut encore 1,2 milliard

D’après les récentes données du cabinet Brand Finance, le Paris Saint-Germain reste parmi les plus grosses marques de clubs de football. La valeur du club de la capitale, même après les départs de stars ces derniers mois, dépasse le milliard d’euros.

Deuxième derrière Manchester City l’année dernière, le Real Madrid a pris la tête du classement des plus grosses marques de clubs de football dans le monde. Selon les nouvelles estimations du cabinet Brand Finance, la marque de la Maison Blanche vaut désormais 1,6 milliard d’euros. Encore un domaine où la formation madrilène domine la concurrence notamment représentée par le Paris Saint-Germain.

