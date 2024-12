Ronald Araujo au PSG, Al-Khelaïfi s'occupe de tout

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Le PSG n'est pas pleinement satisfait de sa défense. Un solide défenseur central ne serait pas de trop pour apporter un peu de sérénité. Nasser Al-Khelaifi a trouvé son homme à Barcelone et il s'active fortement en coulisses.

Cette saison, plus que jamais, le Paris SG semble trop limité sur la scène européenne. Les bons joueurs ne manquent pourtant pas dans l'effectif de Luis Enrique. Il faudrait seulement la venue d'un ou de deux éléments de caractère pour bonifier l'équipe. Si l'inefficacité offensive est dans toutes les têtes, la défense n'est pas exemplaire non plus. Même si le PSG est l'équipe la plus solide de Ligue 1 (11 buts encaissés), les errements défensifs sont trop nombreux pour être ignorés. Pour pallier cette fébrilité relative du club parisien, il faut un défenseur solide et serein. Nasser Al-Khelaifi a l'homme qu'il faut pour Luis Enrique.

Le PSG mise tout sur Ronald Araujo

Le site espagnol Don Balon révèle que le président parisien convoite ardemment Ronald Araujo. L'Uruguayen du FC Barcelone a vu le boss du PSG rencontrer son entourage deux fois au cours des derniers jours pour le faire signer à Paris l'été prochain. En effet, Araujo est sous contrat avec le Barça jusqu'en 2026. Fort dans les duels, très bon balle au pied et leader de défense, le joueur de 25 ans possède le profil idéal pour entrer dans le onze de Luis Enrique.

Ce forcing de Nasser Al-Khelaifi fait moyennement plaisir au FC Barcelone, lequel compte encore sur l'Uruguayen à l'avenir malgré un contexte contractuel tendu. Il sera intéressant de connaître l'état physique d'Araujo sur le long terme, lui qui va seulement revenir d'une grosse blessure à l'ischio contractée lors de la dernière Copa America. Si son transfert serait une bonne affaire pour le PSG, ce ne serait pas un drame pour le Barça. Les Catalans visent en effet le recrutement de l'Allemand du Bayer Leverkusen Jonathan Tah. Ce jeu de chaises musicales pourrait finalement contenter tout le monde d'autant que Ronald Araujo possède un salaire élevé pour les finances catalanes.