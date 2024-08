Réunion d’urgence au PSG, Luis Enrique hausse le ton

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Victime d’une fracture de la cheville gauche, Gonçalo Ramos pourrait être absent pendant plus de trois mois. Inquiet, le Paris Saint-Germain a tenu une réunion vendredi soir. Un entretien durant lequel l’entraîneur Luis Enrique a exigé le recrutement d’un nouvel attaquant cet été.

Le verdict est tombé. Touché à la cheville gauche au Havre (victoire 1-4) vendredi, lors du match d’ouverture de la Ligue 1, Gonçalo Ramos souffre d’une fracture. L’attaquant du Paris Saint-Germain va subir une opération et manquera les trois prochains mois de compétition. C’est en tout cas la durée d’absence indiquée par nos confrères du Parisien. Pendant ce temps-là, d’autres sources indiquent que le Portugais pourrait passer quelques semaines de plus à l'infirmerie.

⚡️EXCL. SZ



Hier, Luis Enrique a discuté de la blessure de Gonçalo Ramos avec sa direction. 🔴🔵



Le coach espagnol a demandé une recrue au poste de buteur si l’absence du portugais était de longue durée.



Gonçalo Ramos est out possiblement jusqu’à janvier.



Lucho veut un 9. https://t.co/VCFzpTjlvh pic.twitter.com/KhTLX4pvZ6 — SPORTS ZONE (@SportsZone__) August 17, 2024

Le compte Sports Zone sur le réseau social X affirme que l’ancien joueur de Benfica pourrait être indisponible jusqu’en janvier. Avant même de connaître la mauvaise nouvelle, le Paris Saint-Germain a tenu une réunion vendredi soir après le match au Havre. Déjà inquiet pour Gonçalo Ramos, Luis Enrique a annoncé à ses dirigeants qu’en cas de longue absence de son attaquant, la venue d’un nouvel avant-centre serait nécessaire. Le club de la capitale va donc se lancer à la recherche d’un renfort en pointe, confirme RMC.

Retour sur la piste Osimhen ?

Il faut dire que sans l’international portugais, et sachant que le départ de Kylian Mbappé n’a pas été compensé, le Paris Saint-Germain n’a plus qu’un seul attaquant disponible, à savoir Randal Kolo Muani. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’international français n’a pas donné satisfaction depuis son arrivée l’été dernier. Son entrée en jeu à la place de Gonçalo Ramos vendredi n’a pas séduit. A tel point que les décideurs parisiens ne s’imaginent pas lui confier les clés de l’attaque pendant la première partie de saison. Reste à savoir si le Paris Saint-Germain reviendra à la charge pour le Nigérian Victor Osimhen, dont la clause libératoire à Naples atteint les 130 millions d’euros.