PSG ‍: Zéro doublure à Hakimi, Luis Enrique assume tout

Le PSG a surpris en fin de marché des transferts en décidant de ne pas se renforcer. Les fans et observateurs du club de la capitale auraient notamment souhaité le renfort d'un arrière droit pour concurrencer Achraf Hakimi.

Luis Enrique est un entraineur avec des idées de jeu très fortes. L'Espagnol est plus que jamais concerné par son projet au PSG et apprécie avoir la main sur le mercato. Avec Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi, l'ancien du FC Barcelone compose un trio efficace. En fin de saison passée, Luis Enrique avait promis que le nouvel effectif du PSG serait bien meilleur. Les fans et observateurs du club de la capitale espéraient donc beaucoup d'arrivées cet été. Mais elles n'ont été que quatre : Matvey Safonov, Désiré Doué, Joao Neves et Willian Pacho. De quoi en décevoir plus d'un à Paris.

Luis Enrique a déjà tout prévu

Selon les informations de L'Equipe, l'opportunité de recruter un nouvel arrière droit d'un grand club européen après le départ de Nordi Mukiele au Bayer Leverkusen s'est pourtant présentée. Mais c'est Luis Enrique qui a refusé cette possibilité. L'Espagnol a informé Luis Campos que pour lui, l'effectif du PSG était suffisant et qu'il avait déjà les solutions pour combler une future absence d'Achraf Hakimi. En effet, l'ancien du Barça pourra aligner Warren Zaïre-Emery et Yoram Zague à la place du Marocain. Heureusement pour Paris, Hakimi ne partira pas à la CAN avec le Maroc et aura donc la possibilité d'enchainer le plus possible. Mais l'attitude du PSG et de Luis Enrique sur cette fin de mercato estival continue d'interpeller, même si l'Espagnol a encore fait preuve d'autorité. C'est son projet et il compte avoir les mains libres pour le mener à bien. A bon entendeur, même si les amoureux du club parisien suivront tout ça avec beaucoup d'intérêt.