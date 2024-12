PSG ‍: Walid Acherchour tabasse Al-Khelaifi

Dans : PSG.

Par Quentin Mallet

Les récentes prestations du Paris Saint-Germain font naitre de vives critiques. Parmi elles, celle de Walid Acherchour qui, dans son ton habituel, n'hésite à pas à tacler la politique actuelle du club.

A l'arrivée de Luis Enrique lors de l'été 2023, Nasser al-Khelaïfi annonçait que le Paris Saint-Germain entrait dans une nouvelle ère. Le président du club francilien assurait qu'il n'y aurait plus de bling-bling et que désormais, le collectif allait l'emporter sur les individualités fortes. A ce moment-là, l'annonce semble cohérente : les complications autour de Neymar, la non-prolongation de Lionel Messi et le contexte autour du contrat de Kylian Mbappé étaient autant de raisons de croire qu'un retour à un club plus stable et plus sain serait une bonne chose. Mais aujourd'hui, force est de constater que le PSG est à la traîne sportivement. Et sans stars mondiales du football, les Rouge et Bleu rencontrent finalement les mêmes problèmes qu'avant. Une situation qui amuse Walid Acherchour sur Winamax TV.

Walid Acherchour démonte le projet parisien

💣 "L'histoire du projet sans stars au PSG, c'est trop drôle quand je lis les fuites dans la presse. T'as plus les joueurs supérieurs qui te font gagner en LDC mais t'as toujours les mêmes états d'âme."



🗣️ @WalidAcherchour pic.twitter.com/JNsmhqqlEi — Winamax FC 🔞 (@WinamaxFC) December 3, 2024

« Les joueurs ? Il faut arrêter cinq minutes. Les choix du projet sans stars, sans joueurs extraordinaires... en fait, tu n'as pas les joueurs supérieurs qui te font gagner en Ligue des champions, mais tu as toujours les mêmes caprices, les mêmes états d'âme. C'est extraordinaire ! Le PSG a décidé d'une route où il n'y a pas une tête qui bouge, mais en fait, ils se rendent compte que ces joueurs-là, qui ne sont pas au niveau sur ces matchs pour te faire passer un cap, ils ne sont pas contents du coach ni du club. C'est trop marrant. Il y a les inconvénients sans les avantages. Remettez-moi les gros joueurs, parce que même s'il y avait les mêmes histoires, au moins, tu gagnais des matchs », s'est exclamé Walid Acherchour, qui pointe du doigt le fait que le PSG ne progresse pas depuis le départ des joueurs considérés comme des stars mondiales.

Il énumère ensuite les nombreux joueurs qui ne font pas passer ce fameux cap au Paris Saint-Germain, parmi lesquels on retrouve Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, Fabian Ruiz ou encore Marco Asensio. Le tout, plein de sarcasme.