PSG : Une sanction venue du Qatar pour Adrien Rabiot ?

Dans : PSG, Ligue 1.

A chaque jour sa petite information concernant Adrien Rabiot. Et ce vendredi c'est du côté du Paris Saint-Germain que les choses pourraient bouger un peu. Car si la sanction décidée en décembre, à savoir une mise à l'écart du milieu parisien des matches et même du vestiaire parisien les jours des rencontres jouées par le PSG, va continuer, une décision devrait s'appliquer à Adrien Rabiot très rapidement. Car si l'on en croit L'Equipe, Nasser Al-Al-Khelaifi et Thomas Tuchel ne souhaitent pas que le joueur en partance pour le FC Barcelone ou ailleurs participe au très court stage que le Paris Saint-Germain doit faire au Qatar. Bien évidemment, s'il n'est pas vendu d'ici-là, Adrien Rabiot devra s'entraîner au Camp des Loges bien gentiment en attendant le retour de ses coéquipiers.

Si cette décision de priver le joueur français de Qatar est surtout symbolique, elle confirme que le PSG est déterminé à ne rien lâcher au clan Rabiot. Alors que les négociations avec le Barça semblent traîner en raison d'un appétit financier grandissant du milieu de terrain, Adrien Rabiot encaisse pour l'instant les coups en se taisant. Car même si sa mère a récemment pris la parole, le joueur est lui d'un mutisme absolu. L'heure est peut-être venue pour Adrien Rabiot de dire enfin ce qu'il a sur le coeur.