PSG ‍: Un triplé insuffisant, Luis Enrique mécontent de Mbappé ‍!

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Kylian Mbappé a largement contribué au succès parisien 3-0 à Reims ce samedi soir. De quoi ravir son entraîneur Luis Enrique normalement. Néanmoins, le technicien espagnol s'est montré insatisfait du rendement de son joueur au micro de Prime Vidéo.

A l'instar de Gianluigi Donnarumma, le PSG doit une fière chandelle à Kylian Mbappé ce samedi. L'attaquant parisien a sorti le club parisien du guet-apens de Reims avec un triplé. Trois buts supplémentaires pour la collection personnelle de Mbappé, lequel domine largement en tête du classement des buteurs de Ligue 1 (13 buts). Autant dire que l'apport du joueur français est indéniable pour le PSG et que Kylian Mbappé fait figure d'intouchable pour Luis Enrique. Toutefois, l'Espagnol ne se laisse pas impressionner par le triplé de son attaquant, bien au contraire.

Enrique déçu de la production collective de Mbappé

Interrogé par Prime Vidéo après le match sur le niveau de Kylian Mbappé, on s'attendait à voir Luis Enrique louer le Français et le féliciter pour son triplé. Finalement, l'entraîneur espagnol a été mesuré et même critique concernant Mbappé. Luis Enrique n'a pas aimé la prestation globale de son joueur à Reims, préférant discuter avec lui de ses errements plutôt que de ses trois buts du jour.

🗣 @LUISENRIQUE21 : "Je ne suis pas vraiment content de Kylian aujourd'hui." 😳#SDRPSG pic.twitter.com/rA3lblk5yz — Prime Video Sport France (@PVSportFR) November 11, 2023

« Je ne suis pas vraiment content de Kylian Mbappé aujourd’hui. Je n’ai rien à dire à propos des buts. Mais, il peut davantage aider l’équipe, de différentes manières. C’est un joueur de classe mondiale, nous en voulons plus. Je vais lui parler de cela en priorité dans le cadre privé, mais pas à vous », a lâché Luis Enrique. Une sortie étonnante mais significative de l'exigence de l'ancien entraîneur du FC Barcelone. Il est vrai que le PSG a quelque peu souffert en Champagne ce samedi et qu'une telle prestation en Ligue des champions ne suffira pas pour le PSG.