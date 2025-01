PSG ‍: Skriniar au Bayern, le transfert choc de l'hiver ‍?

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Milan Skriniar reste dans le flou concernant son avenir au mercato. Le Slovaque du PSG est plus proche de la Turquie que d'une autre destination pour le moment, à moins que le Bayern Munich n'accélère.

Qu'il est difficile pour le Paris Saint-Germain de se débarrasser de Milan Skriniar. Ancien cadre de l'Inter Milan, le Slovaque ne manque pas de talent et possède une belle cote sur le marché. Il veut s'en aller et le PSG ne veut plus de lui. Cependant, son salaire colossal refroidit bien des candidats. Ses premiers prétendants, les clubs turcs de Galatasaray et de Fenerbahçe privilégient un prêt mais ils n'arrivent pas à trouver un accord avec la direction parisienne sur le montant du salaire à prendre en charge. Les choses traînent mais, heureusement pour le club parisien, la concurrence grossit au fur et à mesure.

Skriniar vers le Bayern Munich ?

Selon les dernières informations, Milan Skriniar tente aussi Naples et plusieurs formations anglaises comme le rappelle PSG-Inside Actus sur X. Tottenham, décimé par les blessures à ce poste, ou encore Aston Villa ont récemment été évoqués Outre-Manche. Le compte suiveur du club parisien donne un nouveau client pour le défenseur central slovaque et non des moindres, le Bayern Munich.

Le club bavarois domine peut-être la Bundesliga mais il ne rassure pas défensivement. Cela s'est surtout vu en Ligue des champions où il a encaissé 8 buts en 6 matchs cette saison. Skriniar ne ferait pas tâche aux côtés de Dayot Upamecano, Kim Min-Jae et Eric Dier. La seule interrogation concerne le montant que pourra mettre le Bayern sur le joueur parisien. Quand il décide d'investir au mercato, le Rekordmeister ne fait pas les choses à moitié. Le PSG espère que cela se traduira par un transfert définitif de son défenseur central.