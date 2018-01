PSG : Riolo est effaré, il n'a « jamais vu ça » au PSG

Dans : PSG, Ligue 1.

Dimanche soir, le Paris Saint-Germain a atomisé le Stade Rennais en Coupe de France grâce à une attaque en feu.

Remplaçant de Cavani dans le onze de départ parisien, Angel Di Maria a brillé en inscrivant notamment un doublé, tout comme Kylian Mbappé et Neymar, habitués à ce genre de prestation XXL. Tout cela pousse Daniel Riolo a un constat clair, net et sans bavure : le PSG n’a « jamais » eu une attaque aussi forte.

« Dans leur style, les parisiens marquent beaucoup de buts. On n’avait jamais vu ça ! L’attaque n’a jamais été aussi forte ! Alors que ça ne se passe pas spécialement bien pour lui, Di Maria peut aussi être un vrai atout pour cette équipe » a confié le journaliste de RMC, épaté par la patte Unai Emery, visible lors du match face à Rennes. « Il y a beaucoup de points positifs. Le retour de vacances s’est bien passé. Il est évident que l’on voit une véritable patte Emery. Il faut être aveugle pour ne pas l’observer. On perçoit le potentiel de cette équipe » a lâché le journaliste de RMC. Reste à confirmer ce potentiel et ce pouvoir offensif face à des équipes comme le Real Madrid, par exemple…