PSG : Ramos et Neymar absents contre Rennes

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

A moins d'une semaine de la réception du Real Madrid en Ligue des champions, le PSG a confirmé les absences de Sergio Ramos et Neymar pour le match de vendredi contre Rennes.

Même si rien n'est définitif pour le moment, la participation de Neymar et de Sergio Ramos au huitième de finale aller de C1 face à Madrid, mardi prochain au Parc des Princes, est de plus en plus incertaine. A 24 heures de recevoir Rennes, le Paris Saint-Germain a confirmé l'absence des deux stars pour ce dernier galop avant de retrouver l'Europe. « Neymar Jr poursuit sa progression et son travail de reprise en partie avec le groupe et des compléments athlétiques adaptés et Sergio Ramos a repris la course aujourd’hui et la suite de son programme sera précisée dans les 48h », a indiqué le PSG dans un communiqué médical. Concernant Neymar, on voit mal comment il pourrait prétendre à une place dans le onze de départ de Mauricio Pochettino face au Real Madrid alors qu'il n'a plus joué une seule minute en compétition depuis sa blessure à la cheville contre l'AS Saint-Etienne en novembre dernier.