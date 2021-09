PSG : Rafinha garde son salaire parisien et vire la Turquie

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le mercato du Paris Saint-Germain est une grande réussite, à un détail prêt, Leonardo a confirmé qu'il n'était pas bon lorsqu'il s'agit de vendre des joueurs. Et c'est encore le cas avec Rafinha.

Faire signer Lionel Messi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnaruma ou Giorgino Wijnaldum, alors qu’ils sont libres, est une chose, mais trouver des clubs pour accueillir des joueurs sur lesquels Mauricio Pochettino ne compte plus en est une autre. Et si le PSG comptait sur ce mercato d’été pour soulager sa masse salariale, c’est raté. Nasser Al-Khelaifi en est conscient, Leonardo est très fort pour flairer des bons coups, mais le directeur sportif brésilien du Paris SG ne parvient pas à vendre. Ces derniers jours, c’est nom de Rafinha qui est venu sur le devant de la scène, car si le mercato est fermé dans une grande partie de l’Europe, la Turquie peut encore recruter jusqu’au 8 septembre. Et justement, le nom du milieu de terrain brésilien du PSG circulait du côté de Fenerbahçe, le club stambouliote étant prêt à faire des efforts expliquaient différents médias turcs.

There’s nothing between Rafinha and Fenerbahçe - not even contacts or talks. All parties involved are denying. And there’s no chance for Turkish or Russian clubs to sign Rafinha: he’s decided to stay at Paris Saint-Germain until January. 🚫🟡 #PSG #Fenerbahçe #transfers — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 4, 2021

Rafinha reste au PSG

Cependant, ce possible transfert de Rafinha à Turquie relève du fantasme à plus d’un titre explique Fabrizio Romano. « Il n'y a rien entre Rafinha et Fenerbahçe, pas même des contacts ou des discussions. Toutes les parties impliquées nient. Et il n'y a aucune chance pour des clubs turcs ou russes de signer Rafinha : il a décidé de rester au Paris Saint-Germain jusqu'en janvier », prévient le célèbre journaliste italien. Il est vrai qu’au PSG Rafinha touche un salaire de 4,2 millions d’euros par saison, et qu’en Turquie aucun club ne misera autant d’argent sur un joueur dont le contrat s’achève en 2023. Pour espérer voir le milieu brésilien partir, Nasser Al-Khelaifi et Leonardo vont donc devoir patienter encore un peu.