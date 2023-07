PSG ‍: Pas encore de date de reprise, Paris en plein flou

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Pendant que plusieurs clubs vont reprendre le chemin de l’entraînement dès ce lundi, le Paris Saint-Germain n’a toujours pas communiqué la date officielle de sa reprise…

Dans un peu plus d’un mois, la Ligue 1 reprendra ses droits avec un championnat à 18 clubs. Alors que huit équipes se préparent déjà à retrouver les terrains d’entraînement dès ce lundi 3 juillet, à l’image de l’OM, Lens, Monaco ou Strasbourg, d’autres vont reprendre un peu plus tard dans la semaine, comme l’OL jeudi prochain ou Rennes vendredi. Et quid du PSG ? Personne ne sait, vu que Paris est le seul club français qui n’a pas encore officiellement communiqué sa date de reprise. En interne, « les joueurs ont été informés d'un retour de l'entraînement le 10 juillet, une date plusieurs fois repoussée », selon les informations de RMC. Certains Parisiens vont toutefois reprendre un peu plus tôt. Blessés, Presnel Kimpembe et Nordi Mukiele, seront par exemple de retour dès mercredi pour inaugurer le nouveau centre d'entraînement à Poissy.

Reprise le 10 juillet pour le PSG ?

Si cette reprise tardive n’est pas forcément étonnante au PSG, sachant que la plupart des internationaux ont eu une dernière saison à rallonge à cause notamment de la Coupe du Monde, cette incertitude montre quand même que le PSG navigue encore à vue. Il faut dire qu’à l’heure actuelle, Paris n’a toujours pas d’entraîneur. Alors que Christophe Galtier va faire ses valises, Luis Enrique n’a pas encore officiellement signé son contrat au PSG. Son arrivée pourrait intervenir dans la semaine prochaine afin que tout le groupe parisien puisse reprendre de manière la plus sereine possible dès la mi-juillet. L’entraîneur espagnol aura alors un petit mois pour préparer son équipe pour la reprise de la Ligue 1 début août, avec notamment un choc face à Lens dès la troisième journée de championnat.