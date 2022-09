PSG : Messi très touché par cette fin de mercato

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

En cette fin de mercato, le PSG n'a pas chômé pour faire de la place dans son vestiaire et dans sa masse salariale. Les départs se sont enchaînés, avec notamment ceux de Leandro Paredes et Ander Herrera, deux proches de Lionel Messi.

Cet été a définitivement marqué un changement de cycle au PSG. La direction sportive a été modifiée en profondeur, l'état d'esprit se veut bien meilleur et l'effectif a été chamboulé dans les deux sens. Si les recrutements ne posent habituellement pas trop de problèmes, les ventes ont souvent été le talon d'Achille des Parisiens. Cela s'est modifié pendant ce mercato estival avec un grand nombre de joueurs cédés, en prêt ou via des transferts définitifs. Julian Draxler, Thilo Kehrer, Layvin Kurzawa, Leandro Paredes, Ander Herrera entre autres ont tous quitté Paris. De quoi faire le bonheur du PSG, de certains supporters mais pas de tous les joueurs parisiens.

Messi rend hommage à Paredes et Herrera

C'est le cas de l'un des cadres du vestiaire, Lionel Messi. On sait l'Argentin très proche de ses compatriotes et notamment de Leandro Paredes. Le départ de son coéquipier en sélection, du côté de la Juventus Turin, le touche particulièrement mais ce n'est pas le seul. En effet, plus étonnamment, il entretenait une bonne relation avec le Basque Ander Herrera, partant pour l'Athletic Bilbao. La Pulga a rendu hommage aux deux hommes sur Instagram.

« Beaucoup de succès dans ton nouveau défi, Leandro Paredes. C'était merveilleux de partager tant de choses à Paris et je me souviendrai toujours de tous les beaux moments que nous avons vécus ensemble! Et bonne chance à toi aussi, Ander Herrera. J'ai adoré te rencontrer, je te remercie de la façon dont tu m'as accueilli dès le premier jour et je te souhaite le meilleur pour ton retour en Liga », a t-il écrit. Messi se consolera en se disant d'abord que les deux joueurs sont uniquement prêtés par le PSG. Ensuite, il ne tardera pas à revoir Leandro Paredes, une semaine exactement. L'Argentin reviendra au Parc avec la Juventus d'Angel Di Maria, un autre de ses lieutenants dont il est orphelin, pour le début de la Ligue des champions.