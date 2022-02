PSG : Mbappé vaut toujours 200 millions d’euros, le Real Madrid craque

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En ce jour de match entre le PSG et le Real Madrid, la presse espagnole fait de nouvelles révélations sur l’avenir de Kylian Mbappé.

Ce mardi au soir au Parc des Princes, tous les regards seront tournés vers Kylian Mbappé, en fin de contrat à la fin de la saison avec le Paris Saint-Germain et dont l’avenir pourrait bien s’écrire au Real Madrid. Il y a quelques mois, le buteur parisien a reconnu qu’il avait demandé à rejoindre la capitale espagnole l’été dernier, ce à quoi le Qatar s’était opposé malgré une offre de plus de 150 millions d’euros transmise par le Real Madrid. Depuis le 1er janvier, Florentino Pérez et Kylian Mbappé sont libres de négocier sans l’accord du PSG dans la mesure où l’attaquant de 23 ans sera libre en juin prochain. Et selon les informations obtenues par le média espagnol ABC, les discussions vont bon train entre les dirigeants espagnols et l’entourage de Kylian Mbappé.

Un total de 200 millions d'euros pour Mbappé au Real ?

A en croire la presse espagnole, le Real Madrid a d’ailleurs revu son offre à la hausse pour s’assurer la signature de Kylian Mbappé à la fin de la saison. En effet, Florentino Pérez offrirait désormais un salaire de 25 millions d’euros par an à Kylian Mbappé et un contrat de six ans en plus d’une prime à la signature démentielle de 50 millions d’euros. Une proposition colossale de la part du Real Madrid, qui s’élève au total à 200 millions d’euros pour Kylian Mbappé ainsi que pour son entourage. Une offre que le champion du monde aura bien du mal à refuser même si le Qatar n’a bien sûr pas dit son dernier mot et devrait pouvoir s’aligner sans trop de problème sur les chiffres du Real Madrid. Reste maintenant à voir quelle décision prendra Kylian Mbappé, qui ne souhaite pas se faire distraire par son avenir avant la fin de la double confrontation face au Real Madrid en 8e de finale aller de la Ligue des Champions.