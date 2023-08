PSG ‍: Mbappé refuse de signer au Real Madrid ‍!

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Nouvel échange musclé cette semaine entre Kylian Mbappé et Nasser Al-Khelaïfi. L'attaquant français a fait savoir qu'il ne bougerait pas du PSG cette saison !

C’est la semaine des réunions au sommet au Paris Saint-Germain. Luis Enrique et Luis Campos ont vu plusieurs cadres du club, dont Neymar et Marco Verratti, pour leur signifier qu’ils étaient désormais invités à se trouver un nouveau club. Une révolution qui a débuté avec le départ de Lionel Messi, et a connu son fait d’arme avec la mise à l’écart de Kylian Mbappé. Ce dernier avait révélé au début de l’été qu’il ne prolongerait pas au PSG, et partirait donc libre en juin 2024. Pour signer au Real Madrid, la seule destination qui le fait rêver pour la suite de sa carrière.

Mbappé refusera toutes les offres

Le PSG, via son président Nasser Al-Khelaïfi, avait alors pris des décisions fortes, écartant son attaquant vedette de la tournée de préparation en Asie, et refusant de le réintégrer au groupe de Luis Enrique en vue du début du championnat. Un bras de fer qui avait pour but de lui faire accepter un transfert un an plus tôt que prévu, pour rapporter au Paris SG une certaine somme d’argent, et surtout sauver la face. Mais que ce soit des offres en provenance d’Arabie Saoudite ou des intérêts de Premier League, le clan Mbappé a refusé d’étudier toute sortie de Paris cet été. Tous les regards se sont donc tournés vers le Real Madrid, qui sait qu’il est en position de force et pourrait donc se placer avec une offre de dernière minute à tarif réduit en fin de mercato.

🔵 INFO LE PARISIEN | Kylian Mbappé ne sera pas transféré cet été. Il entend accomplir la dernière année de son contrat et l’a redit à Nasser Al-Khelaïfi en début de semainehttps://t.co/cormL8JxLk — Le Parisien (@le_Parisien) August 10, 2023

Mais à la surprise générale, Le Parisien révèle ce jeudi après-midi que Kylian Mbappé, qui a rencontré Nasser Al-Khelaïfi ce mardi, lui a affirmé qu’il n’avait aucune intention de quitter le PSG cet été, et ce quel que soit les propositions reçues. Si Paris et Madrid venaient à trouver un accord pour son transfert, il le refuserait donc pour rester dans la lignée de sa stratégie annoncée dès le mois de juin dernier. Son intention est de jouer à Paris cette saison, alors que les dirigeants menacent de le laisser sur le banc de touche pendant une année entière. Une lutte qui peut donc aller très loin, sachant qu’aucun des deux camps ne veut lâcher. Le PSG en fait une affaire de principe après s’être fait marcher dessus par quasiment tous les grands noms passés au Parc des Princes. Et Mbappé se dit déçu des promesses non tenues, notamment au niveau du mercato, et compte bien partir libre dans un an.

20 jours pour régler le problème

En fait-il une affaire financière uniquement ? La question peut se poser car l’international français toucherait un colossal chèque s’il restait au PSG comme prime de fidélité, ainsi qu’une vertigineuse prime à la signature s’il arrivait libre au Real libre dans un an. Mais en même temps, le risque est énorme, comme celui de ne pas jouer pendant plusieurs mois, et d’arriver ainsi totalement hors de forme à l’Euro 2024, sans même parler des JO dans la foulée. La tension est en tout cas à son comble, alors que le PSG n’a pas prévu de vendre sa star et Nasser Al-Khelaïfi lui a encore fait passer le message cette semaine qu’il serait réintégré dans le groupe dès qu’il prolongerait. Il reste à savoir ce qu’il adviendra si cette situation devait perdurer après la fin du mercato, où Mbappé devra obligatoirement revenir dans le groupe de Luis Enrique pour rester dans le domaine légal. Sans pour autant jouer, puisque les dirigeants ou le staff technique peut toujours se cacher derrière des critères sportifs. Un imbroglio qui a désormais 20 jours pour se résoudre, ce qui ne semble pas de trop vues les positions éloignées des deux camps.