PSG ‍: Mbappé ne marque plus, Dembélé connaît le problème

Muet malgré la victoire du Paris Saint-Germain à Rennes (3-1) dimanche, Kylian Mbappé a perdu son efficacité. Ses difficultés étonnent l’entraîneur parisien Luis Enrique, mais pas son coéquipier Ousmane Dembélé.

Seul face au but vide à Rennes, Kylian Mbappé a trouvé le moyen de manquer le cadre. L’action symbolise bien la période difficile que l’attaquant du Paris Saint-Germain traverse actuellement. Le Français reste sur quatre matchs sans le moindre but inscrit. Une statistique rare pour le phénomène parisien. Dimanche soir, même l’entraîneur Luis Enrique s’étonnait de voir son buteur terminer la rencontre sans aucune réalisation.

💬 Didier Deschamps sur Mbappé : « Il n’est pas dans une période d’efficacité comme il est souvent, pour un joueur comme lui ça se voit un peu plus (…) il a le droit d’avoir une période de moins bien aussi » pic.twitter.com/lwms5tSHxP — L'ÉQUIPE (@lequipe) October 9, 2023

« C’est vrai qu’il n’a pas marqué mais il est à un très haut niveau depuis le début de saison, a réagi le coach espagnol. Il s’est créé beaucoup d’actions, il a généré des passes, il a eu beaucoup d’occasions. C’est un peu bizarre que Kylian ne marque pas dans ce match. Mais c’est anecdotique, je garde en tête ce qu’il apporte en défense et en attaque pour cette équipe. » Kylian Mbappé serait-il perturbé par sa frustration ? Pour son coéquipier Ousmane Dembélé, le problème vient tout simplement du calendrier chargé.

Dembélé n'est pas inquiet

« De la frustration chez Kylian Mbappé ? Non, non. Je pense qu’il était fatigué sur ce match, a expliqué l’ailier tricolore. On joue tous les trois jours. Cela pèse un peu mais non, il n’est pas frustré. Il va vite remarquer. Trop d'attentes autour du Paris Saint-Germain ? Non, non. Pas du tout. On va essayer de faire le maximum pour gagner la Ligue 1. Après la Ligue des Champions, ce n’est pas une obsession dans le club ni dans la tête des joueurs. On essaye de faire le maximum possible pour aller le plus loin et rendre fiers nos supporters. » En attendant, le capitaine des Bleus va tenter de retrouver l’efficacité en sélection.