PSG ‍: Mbappé envoyé sur le banc pendant un an

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG et Kylian Mbappé pourraient se séparer dès cet été. Le champion du monde 2018 ne veut pas prolonger son contrat, qui expire en 2024.

Kylian Mbappé a un contrat jusqu'en 2024 avec le PSG. L'ancien de Monaco avait une option dans ce dernier lui permettant de prolonger une année de plus. Mais l'attaquant de 24 ans a récemment indiqué par le biais d'une lettre envoyée à son club, qu'il ne lèvera pas l'option. Du coup, le PSG se retrouve dans une impasse. Car les champions de France ne veulent pas laisser partir libre Kylian Mbappé, surtout au Real Madrid. Il est donc envisageable que le club de la capitale cherche à vendre le joueur cet été. Cela ne sera pas chose aisée car le principal intéressé veut rester et le Real Madrid a officiellement fermé son mercato. Difficile de savoir ce qu'il adviendra du sort de Mbappé. Mais pour Michel Moulin, c'est limpide, surtout que le comportement du Français est loin d'être irréprochable selon lui.

Mbappé remis en place par un ancien du PSG

Sur l'antenne d'Europe 1, l'ancien du PSG n'a pas mâché ses mots au moment de parler de l'attitude de Kylian Mbappé. « Le gros problème, c'est Mbappé. De le voir parler comme il parle du club à la presse, avec un vrai président, ça dure deux minutes. Soit il resigne, soit il va sur le banc de touche pendant 1 an. C'est ce que j'aurais fait. L'émir n'est pas à 200 millions près. Il faut le prendre en tête-à-tête et dire stop. Vous discutez avec votre maman et soit vous signez, soit vous restez sur le banc. En passant par les médias, ce n'est pas normal », a notamment indiqué Michel Moulin, qui aurait aimé que le club de la capitale fasse preuve d'autorité dans ce dossier. Tout devrait s'accélérer pour l'avenir de Kylian Mbappé en cette fin du mois de juin. Mais pas certain que la direction francilienne se prive du talent du Parisien si ce dernier devait rester un an de plus.