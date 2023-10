PSG ‍: Mbappé au Real, cet indice troublant

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Toujours en fin de contrat à l’issue de cet exercice 2023-2024, Kylian Mbappé est de nouveau annoncé sur les tablettes du Real Madrid en vue de l’été prochain. Un indice de taille est même apparu.

Kylian Mbappé au Real Madrid, c’est la rumeur sans fin. Après avoir refoulé plusieurs fois le club madrilène, que ce soit en 2017 avant sa signature au PSG ou en 2022 quand il a décidé de prolonger son contrat alors qu’il était pourtant annoncé tout proche du Real, Mbappé va-t-il enfin rejoindre le Bernabeu ? La réponse est impossible à donner à ce moment-là de la saison, mais le fait est que Mbappé arrive en fin de contrat en juin 2024. Dans deux mois, il sera donc libre de signer un nouveau bail dans n’importe quel grand club européen. Une situation qui ne rassure pas trop les dirigeants parisiens, qui veulent bien entendu conserver leur pépite française le plus longtemps possible. Mais cette mission s’annonce compliquée, vu que selon le site El Nacional, Mbappé ambitionne toujours de rejoindre le Real dans un avenir plus ou moins proche.

Mbappé a déjà un pied-à-terre à Madrid

😳 Karim Benzema tendría reservada su antigua casa de Madrid para Kylian Mbappéhttps://t.co/X1pX7UrIvU — ElNacional .cat (@elnacionalcat_e) October 12, 2023

En tout cas, le champion du monde 2018 aurait déjà trouvé un logement dans la capitale espagnole. D’après Edu Aguirre, un journaliste espagnol, un ami de Mbappé lui réserverait effectivement une maison en attendant qu’il arrive à Madrid. Preuve que le Français pense déjà à rejoindre le Real gratuitement l’été prochain, avec ce point de chute qu'il aurait donc repéré et qui lui serait réservé plusieurs mois à l'avance si jamais il venait à s'engager dans la capitale espagnole. Son destin est donc déjà tracé ?

Rien n’est moins sûr, sachant que Mbappé est désormais l’acteur central du projet du PSG. Débarrassé de Messi et Neymar, qui lui faisaient de l’ombre ces dernières saisons, l’attaquant de 24 ans joue au PSG avec plusieurs joueurs qui sont très proches, comme Dembélé ou Kolo Muani. Autant dire que si Paris arrive à aller loin en Ligue des Champions avec la Team Mbappé, le Tricolore pourrait même encore se laisser tenter par l'idée de continuer à Paris, avec à la clé une offre colossale de la part de Nasser Al-Khelaïfi et des propriétaires qataris. Mais si le nouveau projet, mené par Luis Enrique, venait à connaitre un nouvel échec, nul doute que le point de chute à Madrid risquerait d'accueillir rapidement l'ancien monégasque, qui a envie de soulever la Ligue des Champions.