PSG ‍: Luis Enrique viré, Lizarazu pose une condition

Dans : PSG.

Par Quentin Mallet

Sur Téléfoot, Bixente Lizarazu a vivement critiqué le manque de flexibilité de Luis Enrique. Le champion du monde 98 n'y va d'ailleurs pas de main morte.

La rigidité du système de jeu de Luis Enrique est systématiquement critiquée lors des mauvais résultats du Paris Saint-Germain. Depuis son arrivée, le technicien asturien a toujours voulu montrer qu'il avait ses idées bien définies et qu'il souhaitait que ses joueurs soient suffisamment polyvalents pour pouvoir rentrer parfaitement dans le moule. Son obstination a même obligé le club parisien à passer à côté du recrutement d'un attaquant de pointe de classe mondiale l'été dernier. Résultat, le club patine sur la scène européenne. Habituel consultant sur Téléfoot, Bixente Lizarazu a pointé du doigt le manque de flexibilité de Luis Enrique.

Luis Enrique en danger en cas d'échec européen

Mbappé, Messi et Neymar au PSG, Luis Enrique se lâche https://t.co/3yK3JoAFQh — Foot01.com (@Foot01_com) December 8, 2024

« Luis Enrique plus flexible avec son vestiaire, est-ce que j’y crois ? Non, pas du tout. Pour l’avoir suivi avec l’Espagne, sans parler de ce qu’il a fait avec le Barça, c’était pareil. Luis Enrique est le boss, les joueurs doivent jouer à sa façon et ne sont que des pions interchangeables. Sa méthode n’a pas changé, il met la pression à chaque conférence de presse, ce sera toujours le même Luis Enrique. Qu’il s’adapte aux qualités de ses joueurs, non, je n’y crois pas trop, il faut s’adapter à Luis Enrique sinon il faut partir. Luis Enrique menacé en cas de défaite à Salzbourg ? Si le PSG n’est pas qualifié pour la phase finale, oui, il sera menacé, cela fait partie du jeu, c’est normal. La confiance de Nasser Al-Khelaïfi, c’est de la communication. S’il y a un échec en Ligue des champions, il faudra en assumer les conséquences », a déclaré Bixente Lizarazu, qui n'est pas certain que ne pas s'adapter à ses joueurs soit une bonne manière de procéder.