PSG ‍: Luis Enrique vire huit indésirables, le loft est plein

Luis Enrique a du pain sur la planche depuis sa signature au PSG. L'Espagnol ne veut faire aucun cadeau et certains joueurs sont déjà au courant...

Le PSG a repris le chemin de l'entrainement depuis quelques jours. Luis Enrique a pu récupérer presque tout le monde. L'ancien du Barça veut rapidement être fixé sur les joueurs qui composeront son effectif. Si du renfort est encore attendu et que certains pourraient quitter le navire, Luis Enrique sait en tout cas sur qui il veut compter. L'Espagnol a apparemment déjà fait sa liste des joueurs indésirables. Certaines surprises sont à noter.

Luis Enrique ne veut plus perdre de temps avec son nouveau PSG

Selon les informations de Sport, huit joueurs sont invités à se trouver un nouveau club par Luis Enrique et le PSG. Il s'agit de Timothée Pembélé, Colin Dagba, Ismaël Gharbi, Abdou Diallo, Layvin Kurzawa, Leandro Paredes, Georginio Wijnaldum et Keylor Navas. Pas de Mauro Icardi, Edouard Michut ou encore de Julian Draxler pour le moment donc même si ces trois joueurs ne sont pas voués à avoir un avenir au PSG la saison prochaine. Le but de tous ces départs est de réaliser des ventes qui permettront à Paris de rassurer au niveau du fair-play financier, alors que d'autres investissements sont à prévoir prochainement. Autre joueur qui faisait partie de la liste de Luis Enrique mais qui vient de partir : El Chadaille Bitshiabu. Le défenseur central a pris la direction de Leipzig, ce qui sera aussi le cas de Xavi Simons. Le Néerlandais n'aura pas non plus sa chance la saison prochaine, Kylian Mbappé et Neymar étant toujours là. L'ancien du PSV veut des garanties sur son temps de jeu car sa volonté est claire : s'imposer un jour comme un titulaire indiscutable du Paris Saint-Germain.