PSG ‍: Luis Enrique viré en cas d'élimination, il ose en parler

Alors que le PSG alterne le chaud et le froid en championnat, l’équipe de Luis Enrique n’a pas le droit à l’erreur en Ligue des Champions. Les deux matchs contre l’AC Milan seront décisifs après la gifle reçue à Newcastle.

Le 4 octobre dernier, le Paris Saint-Germain tombait de très haut à Saint-James Park avec une lourde défaite contre Newcastle (4-1). Malgré le score, Luis Enrique s’était dit satisfait de la prestation de ses joueurs, une analyse assez incompréhensible dans la mesure où le PSG s’était fait manger dans l’intensité par les Anglais. Fort heureusement, les coéquipiers de Kylian Mbappé s’étaient imposés contre le Borussia Dortmund quelques jours plus tôt et comptent donc trois points. Paris occupe actuellement la deuxième place de son groupe mais pourrait tomber de son fauteuil ce mercredi en cas de défaite face à l’AC Milan.

De toute évidence, la défaite à Newcastle a rendu capitaux les deux matchs contre l’équipe d’Olivier Giroud. A tel point que selon Philippe Sanfourche, Luis Enrique joue sa place lors des deux prochains matchs de Ligue des Champions. Sur le plateau de la Chaîne L’Equipe, le journaliste de RTL a confié que si le Paris Saint-Germain se retrouvait en position de se faire éliminer après deux mauvais résultats face à l’AC Milan, Luis Enrique pourrait rapidement sauter. Le Qatar n’aura aucun scrupule à appuyer sur l’interrupteur pour éjecter l’ancien sélectionneur de l’Espagne.

Luis Enrique en grand danger en cas de défaite contre Milan ?

« La double confrontation contre l’AC Milan est un tournant pour Luis Enrique. La campagne de Ligue des Champions avait bien débuté avec la victoire qui ne souffrait d’aucune contestation face au Borussia Dortmund mais derrière, il y a la défaite contre Newcastle et il y a surtout le contenu. Il a beau nous expliquer qu’il a bien aimé cette rencontre, le PSG a pris quatre buts et on sort de là en se disant que Donnarumma a fait un bon match. Il y a deux matchs qui arrivent contre l’AC Milan, c’est un tournant pour Luis Enrique c’est clair » a prévenu Philippe Sanfourche dans l’Equipe du Soir avant de conclure.

« S’il prend quatre points sur six, c’est parti. Mais s’il perd encore ou s’il fait deux matchs nuls et qu’il est en difficulté et qu’on se retrouve dans une situation où le PSG pour la première fois de l’ère qatari serait en position de ne pas se qualifier pour les 8es de finale de la Ligue des Champions, évidemment il serait en grand danger. Le PSG n’aura aucun scrupule à faire sortir Luis Enrique par la petite porte si après les deux matchs contre Milan, le club est en position de se faire éliminer » estime le journaliste, persuadé que les deux prochains matchs européens du Paris Saint-Germain décideront de l’avenir de Luis Enrique à la tête de l’équipe bleu et rouge. La pression est donc maximale avant la réception de l’AC Milan ce mercredi au Parc des Princes.