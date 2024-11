PSG ‍: Luis Enrique obligé de titulariser Safonov

Dans : PSG.

Par Adrien Guyot

Mardi soir, dans le cadre de la rencontre de Ligue des Champions sur la pelouse du Bayern, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique a surpris tout le monde. Safonov a remplacé Donnarumma dans les buts, mais pour une raison bien précise.

Le Paris Saint-Germain n’est pas sorti de l’auberge en Ligue des Champions. Battu pour la troisième fois en cinq matchs, cette fois sur la pelouse du Bayern Munich (1-0), le PSG pointe à la 25ème place avec seulement quatre petits points. Il y a urgence à trois rencontres de la fin. En Bavière, Luis Enrique a surpris tout le monde en décidant de titulariser Matveï Safonov dans les cages à la place de Gianluigi Donnarumma. Le Russe disputait ainsi son deuxième match consécutif après avoir été déjà sur le terrain lors de la rencontre contre Toulouse. S’il a réalisé plusieurs arrêts, l’ancien de Krasnodar n’a pas été exempt de tout reproche sur le but de Kim Min-jae, repoussant du poing sur un corner qui n’était pas forcément dangereux au départ. Cependant, Luis Enrique a choisi Safonov pour une raison particulière.

Donnarumma malade, Safonov en profite pour l’instant

CorSera : L'entourage de #Donnarumma indique qu'il souffrait encore d'un virus intestinal avant le match face au Bayern, le même qui l'a touché pendant la trêve internationale. Le match de Safonov a paradoxalement renforcé son poste de titulaire 🗞️ pic.twitter.com/s2IHSSnErq — GuillaumeMP (@Guillaumemp) November 28, 2024

Comme l’indique Il Corriere Dello Sport, le gardien italien souffrait encore du virus intestinal qui l’avait contraint de déclarer forfait pour le match face à l'Équipe de France lors du dernier rassemblement avec la Squadra Azzurra. C’était l’occasion ou jamais pour le Russe, acheté 20 millions d’euros cet été, de se montrer face à un cador européen. Malheureusement pour lui, son erreur sur le but du Sud-coréen risque de lui coûter cher puisque la source confirme que la performance globale de Safonov en Allemagne ne lui a pas permis de marquer beaucoup de points auprès de son entraîneur. Donnarumma a, sans jouer, conforté sa place de titulaire dans les grosses rencontres de Ligue des Champions, même si l’ancien milanais n’a pas non plus été irréprochable contre Arsenal et l'Atlético Madrid notamment.