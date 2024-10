PSG ‍: Luis Enrique le menace, Donnarumma est étonné

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Fautif sur les buts encaissés par le PSG à Arsenal en Ligue des Champions (2-0), Gianluigi Donnarumma suscite quelques interrogations en interne, où Luis Enrique pourrait le mettre en concurrence avec Matvey Safonov et Arnau Tenas dans les prochaines semaines.

Cela faisait longtemps que Gianluigi Donnarumma n’avait pas été menacé au Paris Saint-Germain. Installé comme un titulaire indiscutable par Christophe Galtier il y a deux ans, le gardien italien a bénéficié d’un statut similaire lors de la première saison de Luis Enrique dans la capitale française. Malgré quelques erreurs en Ligue des Champions, l’ancien portier de l’AC Milan n’a jamais été remis en cause par l’entraîneur du PSG l’an passé et cela malgré la présence de Keylor Navas dans l’effectif. Cette année en revanche, Luis Enrique semble prêt à faire jouer la concurrence. Il faut dire que la prestation de « Gigio » Donnarumma à Arsenal en Ligue des Champions a immiscé de gros doutes dans l’esprit du staff parisien.

Donnarumma viré l'été prochain, le PSG a un plan https://t.co/eB9qDw7Eh1 — Foot01.com (@Foot01_com) October 6, 2024

Comme indiqué ces derniers jours, l’ancien sélectionneur de l’Espagne n’est plus fermé à l’idée de faire jouer la concurrence entre Gianluigi Donnarumma et les deux autres gardiens de l’effectif, à savoir Matvey Safonov et Arnau Tenas. Une situation qui n’inquiète pas plus que cela le principal intéressé, lequel s’est dit très satisfait de son niveau comme il l’a fait savoir après le match nul du PSG à Nice dimanche soir en clôture de la 7e journée de Ligue 1.

Donnarumma est satisfait de son début de saison

« Je suis prêt pour cela, j'ai de grandes épaules, donc ce n'est pas grave. Je suis satisfait de moi et je suis heureux de travailler avec l'équipe. Nous allons fournir beaucoup d'efforts pour nous améliorer, et cela ne me touche pas, je suis content et nous allons continuer sur cette lancée » a commenté Donnarumma, qui ne comprend pas pourquoi on le remettrait en cause alors que selon lui, il réalise un bon début de saison.

Comme souvent avec Donnarumma, les performances en Ligue 1 ne sont pas le problème. Dimanche encore, à Nice, le gardien italien a réalisé de beaux arrêts. Mais c’est en Ligue des Champions que le bas blesse, avec des erreurs grossières qui coûtent cher, notamment dans le jeu aérien. De là à le remettre en cause pour installer Safonov ou Tenas ? Luis Enrique devra trancher, mais il est clair qu’une rétrogradation de Donnarumma dans la hiérarchie des gardiens serait une énorme surprise au PSG.