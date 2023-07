PSG ‍: Luis Enrique exaspéré par le feuilleton Mbappé

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

La mise à l’écart de Kylian Mbappé n’est pas sans conséquence pour Luis Enrique, sérieusement pollué par les conséquences d’un tel feuilleton au sein du PSG en pleine préparation.

Le feuilleton Kylian Mbappé pollue l’actualité du Paris Saint-Germain en ce mois de juillet, depuis l’annonce de l’international français, qui a fait savoir à son club qu’il ne prolongerait pas au-delà de juin 2024. Nasser Al-Khelaïfi a sorti les muscles comme jamais en envoyant la star du PSG dans le loft et en le privant de tournée estivale au Japon avec le reste du groupe. Une décision inédite dans l’histoire récente du club avec une star de cette envergure.

Successeur de Christophe Galtier à la tête de l’équipe, Luis Enrique n’échappe pas aux conséquences d’un tel feuilleton en pleine préparation. Selon les informations de L’Equipe, l’ancien sélectionneur de l’Espagne avait imaginé des débuts plus idylliques à la tête du Paris Saint-Germain. « Plusieurs sources internes décrivent une ambiance pesante au Japon, même à plusieurs milliers de kilomètres de Paris » indique le journaliste Arnaud Hermant, correspond de L’Equipe à Osaka, où le PSG est en stage au Japon.

Luis Enrique déjà exaspéré par le cas Mbappé

Dans un souci de préserver Luis Enrique publiquement, la direction du Paris Saint-Germain a décidé que le coach ne s’exprimera pas avant sa conférence de presse de vieille de match en Ligue 1 début août. L’état-major du PSG espère que d’ici trois semaines, le cas Mbappé sera réglé. En attendant, Luis Enrique marche sur un fil et sportivement, l’absence du meilleur joueur du monde pèse lourd. Difficile pour le coach parisien de mettre quoi que ce soit en place sans savoir si Mbappé sera dans l’effectif la saison prochaine.

Pour le quotidien national, l’ancien entraîneur du FC Barcelone serait plutôt favorable à avoir Kylian Mbappé dans son équipe l’an prochain. « Mais même avec l'ancien Monégasque, il aurait dû être sensiblement renforcé pour coller aux ambitions européennes du club. Alors sans... » déplore le quotidien national, pour qui Luis Enrique est inquiet face au manque d’armes offensives dont il dispose au sein de son effectif. Titulaires face à Al Nassr mardi midi, Asensio et Soler ont livré une prestation insipide tandis que Hugo Ekitike n’entre définitivement pas dans les plans du club. Le PSG n’a sans doute jamais autant attendu le retour de Neymar, en attendant ce qu’il adviendra de Kylian Mbappé et alors que les dossiers Barcola, Bernardo Silva et Kane n’avancent pas très vite.