PSG ‍: Les privilèges ahurissants de Mbappé dévoilés

Par Corentin Facy

Aux yeux de multiples observateurs, le PSG est une équipe plus équilibrée sans Kylian Mbappé. Ce qui est factuellement vrai car l’international français était exempté de tout effort défensif par Luis Enrique.

Malgré les difficultés rencontrées, Kylian Mbappé a réalisé une saison incroyable sur le plan statistique au Paris Saint-Germain en 2023-2024 avec 44 buts inscrits dont 27 en Ligue 1 et 8 en Ligue des Champions. Malgré des chiffres hallucinants, une grande partie des observateurs et des supporters du club parisien sont plutôt satisfaits du départ de l’originaire de Bondy au Real Madrid. Moins d’égos, une équipe plus équilibrée, un risque davantage diversifié, les arguments ne manquent pas pour justifier cette prise de position. Et certains arguments sont entendables, notamment sur l’équilibre de l’équipe à la perte du ballon.

Kylian Mbappé remercie le PSG et ignore encore Al-Khelaïfi https://t.co/LsAjstnsnu — Foot01.com (@Foot01_com) September 19, 2024

Depuis le départ de Kylian Mbappé, il est très visible que ce sont onze joueurs qui défendent tous ensemble et que personne n’est exempté de cette tâche, pas même Barcola ou Dembélé. Dans son édition du jour, L’Equipe fait d’ailleurs une révélation totalement lunaire et inattendue à ce sujet. Le quotidien national nous apprend que la saison dernière, Luis Enrique avait officiellement exempté Kylian Mbappé de toutes les tâches défensives. « Désormais, il n'y a plus d'exception, tout le monde doit prendre sa part. Ce n'est pas encore optimal mais la progression est continue sur les derniers mois » ajoute notre confère José Barroso.

Luis Enrique a autorisé Mbappé à ne pas défendre au PSG

Un incroyable privilège accordé par Luis Enrique à l’ancien n°7 du Paris Saint-Germain et qui rappelle l’époque de joueurs tels que Lionel Messi au FC Barcelone ou Cristiano Ronaldo au Real Madrid. Ces privilèges sont en tout cas révolus au PSG, pour le plus grand plaisir des supporters et certainement aussi de Luis Enrique, qui s’est renié en donnant de telles consignes à Kylian Mbappé. Cette révélation explique aussi pourquoi Luis Enrique s’est fermement opposé au recrutement d’une star de calibre internationale lors de ce mercato estival, à l’instar par exemple de Victor Osimhen, malgré les négociations avancées entre l’entourage du Nigérian et Luis Campos.

L’entraîneur du Paris SG ne veut plus avoir de joueur ayant un statut différent des autres et qui ne serait plus traité de la même façon par rapport au reste du groupe, au risque d’avoir une équipe un peu moins forte offensivement et en manque de buteur, comme l’a démontré le match contre Gérone en Ligue des Champions mercredi. Enfin, il sera intéressant de voir si, sur le long terme, Kylian Mbappé aura également ses privilèges au Real Madrid. Ce dont on peut douter, car on imagine assez mal le capitaine des Bleus se friser les moustaches pendant que Vinicius ou Bellingham se tuent à la tâche pour défendre.