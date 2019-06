PSG : Leonardo perd la bataille, Rabiot file à la Juventus !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Ce dimanche, Téléfoot affirmait que Leonardo avait récemment rencontré Adrien Rabiot, avec l’espoir de prolonger l’international tricolore.

Le joueur était plutôt sensible aux arguments du directeur sportif brésilien, mais son entourage lui a vite signifié qu’il était hors de question de prolonger à Paris. Visiblement, la mère de Rabiot a gagné la bataille puisque selon les informations obtenues par Gianluca Di Marzio, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain dont le contrat dans la capitale expire officiellement ce dimanche est attendu lundi à Turin afin de passer sa visite médicale.

Après cela, il devrait parapher un contrat de cinq ans en faveur du champion d’Italie en titre. Selon la presse italienne, Adrien Rabiot devrait percevoir un salaire annuel net de 7 ME et une prime à la signature d’environ 10 ME. Des arguments financiers et sportifs qui ont permis à la Juventus Turin de rafler la mise au nez et à la barbe d’un Leonardo qui avait fait de la prolongation d’Adrien Rabiot l’une de ses priorités depuis son retour au Paris Saint-Germain.