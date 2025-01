PSG ‍: Le terrain et la VAR, Luis Enrique a trouvé deux excuses

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG a été bousculé par une équipe de 5e division ce mercredi soir en Coupe de France, mais Luis Enrique estimait qu'il n'y avait pas grand chose à faire de mieux dans ces conditions.

Habituellement, les matchs de Coupe de France pour le PSG sont souvent une formalité dans la foulée de son entrée en lice. Mais ce n’est clairement pas le cas cette saison. Une qualification aux tirs au but face à Lens, et une victoire loin d’être impériale face à Espaly, formation de bas de National 3, la 5e division française. Le PSG a été mené, puis rattrapé au score, ne faisant la différence qu’en toute fin de rencontre pour s’imposer 4-2. Pas très convaincant quand, dans une semaine, ce sera Manchester City pour éviter l’élimination prématurée en Ligue des Champions. Mais pour Luis Enrique, impossible de tirer des conclusions d’un match si spécial. Pas forcément habitué à évoquer des éléments extérieurs, l’entraîneur du PSG a cité l’absence de la VAR et la pelouse compliquée pour expliquer les difficultés de son équipe.

Le PSG aurait aimé la VAR

Bravo au FC Espaly pour le parcours en @coupedefrance ! 🏆



Bonne fin de saison 🤝 pic.twitter.com/AbUICskw14 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 15, 2025

« C’est dur de jouer à l’extérieur sur une pelouse qui peut nous porter préjudice. Mais vraiment, Espaly a très bien défendu. Il suffit de voir depuis hier que plusieurs clubs de L1 se sont fait éliminer. Cela rend la chose encore plus difficile avec l’absence de la VAR, puisqu’une erreur d’arbitrage est impossible à modifier. C’est une compétition très particulière et Espaly a été à tout moment dans son match. Il y aurait pu avoir match nul et régler ça aux tirs au but. C’est une compétition difficile. Je voudrais vraiment insister sur le fait que c’est un stade qui fonctionne bien pour le rugby mais c’est dur de pratiquer un bon football car le ballon y rebondit constamment. Je ne veux pas l’utiliser comme excuse et nous devons jouer partout. Mais pour le bien de tous, les conditions mériteraient d’être meilleures et elles n’étaient pas idéales », a regretté un Luis Enrique qui a mis en avant la combativité de l’équipe d’Espaly, qui n’a pas non plus eu des conditions idéales puisque les joueurs amateurs ont du jouer à plus de 130 kilomètres de chez eux pour recevoir le PSG dans des capacités d’accueil raisonnables.

Malgré la prestation brouillonne, Luis Enrique n'avait en tout cas pas grand chose à reprocher à ses joueurs, du moins devant les médias.