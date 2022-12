PSG : Le Parc des Princes et la Tour Eiffel, le Qatar moqué

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Ces dernières semaines, le potentiel rachat du Parc des Princes par le PSG est un sujet de plus en plus sensible.

Nasser Al-Khelaïfi a clairement mis la pression à la ville de Paris sur le sujet du rachat du Parc des Princes, qu’il aimerait boucler afin d’agrandir le stade. « Ils (la mairie, ndlr) font pression pour que nous partions » a notamment lâché le président du Paris Saint-Germain, qui envisage de plus en plus sérieusement un déménagement du club de la capitale, qui ne sera pas au Stade de France puisque l’enceinte de Saint-Denis, travaux compris, est trop chère pour le PSG avec un coût total supérieur à 1 milliard d’euros. Elue EELV, Antoinette Guhl a de son côté été très claire avec Nasser Al-Khelaïfi en confiant que le Parc des Princes ne devait pas être vendue et devait rester le patrimoine des Parisiens, à l’instar de la Tour Eiffel par exemple. « Pour les écolos, la vente du Parc des Princes n'est pas une option du tout » a-t-elle expliqué avant de poursuivre.

Les Communistes s'opposent à la vente du Parc

« Nous voulons garder public le patrimoine parisien. Nous refusons une enclave qatarie à Paris qui transformerait le Parc des Princes en un immense centre commercial et touristique » a lancé l’élue écologique, rejoint par le président du groupe communiste Nicolas Bonnet-Ouladj. « Seriez-vous prêts (...) à vendre la Tour Eiffel ? Je regrette que les élus ne soient pas du tout associés aux discussions. Dans le jeu de la démocratie. Le Parc des Princes est bien sûr le lieu privilégié du PSG (...) mais c'est d'abord un monument qui existe depuis 1897 à Paris (...) Il y a eu 54 arrivées du Tour de France au Parc des Princes (....) ce n'est pas que l'antre du PSG, c'est un patrimoine comme la Tour Eiffel » a expliqué le président du groupe communiste, dévoilant en revanche qu’il était favorable à des travaux d’agrandissement du Parc des Princes afin de faire grimper la capacité d’accueil du stade de 48.000 à 60.000 spectateurs. Sans pour autant vendre le Parc des Princes au PSG version QSI, une chose impensable selon lui.