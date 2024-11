PSG ‍: Kolo Muani à Leipzig, un premier détail révélé

Dans : PSG.

Totalement inutilisé par Luis Enrique au PSG cette saison, Randal Kolo Muani est une cible sérieuse du RB Leipzig au mercato hivernal. Mais pour le club allemand, pas question de faire de folie avec un potentiel transfert.

Un an et demi après son transfert au Paris Saint-Germain en provenance de Francfort, Randal Kolo Muani a de fortes chances de faire son retour en Bundesliga. Il faut dire que malgré son très faible temps de jeu dans la capitale, le buteur de 24 ans garde une belle cote sur le marché des transferts, notamment grâce à ses performances en Equipe de France où il est un titulaire aux yeux de Didier Deschamps. On le sait depuis plusieurs jours, le RB Leipzig est un sérieux courtisan de Randal Kolo Muani et le club allemand a l’intention de faire le forcing pour recruter l’ancienne gâchette de Francfort au mois de janvier.

Une tendance confirmée en cette fin de semaine par Florian Plettenberg, sérieux journaliste de Sky Sports en Allemagne. Si l’intérêt de Leipzig est donc plus fort que jamais, un détail d’importance a été révélé. L’actuel troisième de la Bundesliga ne fera pas de folie pour recruter Kolo Muani. Autrement dit, le PSG peut oublier un gros transfert en janvier prochain car le club détenu par Red Bull privilégie un prêt. « Un départ du PSG cet hiver est possible. Actuellement, un prêt est l’option la plus probable » a révélé le journaliste, avant de poursuivre.

Leipzig propose un prêt, les clubs anglais restent à l'affût

« Leipzig trouve Kolo Muani intéressant pour trois raisons : il connait la Bundesliga, il apporte de la vitesse et de la profondeur et il est très polyvalent. Les meilleurs clubs de Premier League sont également intéressés. A surveiller dans les prochains jours » a publié le journaliste de Sky. Autant dire que malgré son statut de remplaçant au PSG sous Luis Enrique, l’ancien Nantais a une cote d’enfer sur le marché des transferts. Reste à voir si un club anglais proposera un transfert sec avec une grosse indemnité à la clé, ce qui serait forcément plus avantageux que le prêt que Leipzig s’apprête à proposer pour le PSG. Mais dans le pire des cas, un prêt de six mois en Allemagne pourrait être accepté par le champion de France en titre afin de rebooster la valeur marchande de Randal Kolo Muani dans l’optique d’une vente l’été prochain.