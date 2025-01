PSG ‍: Kimpembe et Luis Enrique, ça devient explosif

Dans : PSG.

Par Quentin Mallet

Prêt à jouer depuis près d’un mois, Presnel Kimpembe n’a toujours pas pu refouler les terrains. La faute à des choix de Luis Enrique qui ont le don d’agacer le joueur formé au Paris Saint-Germain.

La carrière de Presnel Kimpembe a pris une tournure peu agréable au moment de sa très grave blessure au tendon d’Achille. Absenté pendant plus de deux ans des terrains de football, le défenseur central formé au Paris Saint-Germain espérait avec force pouvoir à nouveau fouler la pelouse une fois son retour dans le groupe fait. Mais son importance au sein du vestiaire ne semble pas être une raison pour Luis Enrique de le faire jouer coûte que coûte. Convoqué ce mercredi 15 janvier 2025 pour le match de Coupe de France face à Espaly, il n’a finalement pas pu glaner la moindre seconde de temps de jeu. Une situation qui a le don de l’agacer particulièrement.

Kimpembe vs Enrique, la relation explose

Selon les informations de PSGInside_Actus, Presnel Kimpembe est particulièrement remonté contre Luis Enrique. En cause, le fait que l’entraineur du Paris Saint-Germain ne lui ait pas accordé la moindre seconde de temps de jeu face à Espaly. Pourtant, le joueur se sent prêt physiquement et semble avoir retrouvé toutes ses sensations à l’entrainement. La relation avec le coach asturien est apparemment rompue : ce dernier éviterait toutes discussions avec Kimpembe et ne lui donne aucune explication cohérente sur le fait qu’il ne le fasse pas jouer. Malgré tout, l’international français continue d’espérer au fond de lui qu’il pourra jouer à l’avenir.

Sous contrat jusqu’en juin 2026 avec son club de toujours, Presnel Kimpembe voit le temps passer à grande vitesse. Si le PSG ne lui propose pas de nouveau contrat, il faudra qu’il trouve un nouveau club. Il estime à juste titre qu’il sera plus difficile pour lui de retrouver la pleine possession de ses moyens s’il ne joue pas.