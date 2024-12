PSG ‍: Hakimi Ballon d’Or, Al-Khelaïfi a déjà l’info

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

En déplacement à Marrakech ce lundi, Nasser Al-Khelaïfi a prévu d’assister à la cérémonie du Ballon d’Or africain en début de soirée. Le président du Paris Saint-Germain vient soutenir son latéral droit Achraf Hakimi qui a de grandes chances de remporter cette distinction individuelle.

Au lendemain de la victoire contre l’Olympique Lyonnais (3-1) dimanche, Achraf Hakimi pourrait vivre l’un des plus beaux jours de sa carrière. Le latéral droit du Paris Saint-Germain fait partie des nommés pour le Ballon d’Or africain qui sera décerné ce lundi soir à Marrakech. L’international marocain, en concurrence avec l’Ivoirien Simon Adingra, le Guinéen Serhou Guirassy, le Nigérian Ademola Lookman et le gardien sud-africain Ronwen Williams, a de grandes chances d’être sacré à domicile. Lui qui impressionne avec son club après avoir décroché une médaille de bronze aux Jeux Olympiques cet été.

Al-Khelaïfi se presse pour Hakimi

En tout cas, son patron Nasser Al-Khelaïfi croit fermement en sa victoire. Car selon le quotidien Le Parisien, le président du Paris Saint-Germain, qui a participé à une réunion du comité exécutif de l’UEFA ce lundi en Suisse jusqu’à 13 heures, a prévu d’assister à la cérémonie. Autant dire que le Qatari ne devrait pas se déplacer pour rien. On peut s’attendre à un sacre d’Achraf Hakimi qui deviendrait le premier Marocain vainqueur de cette récompense depuis Mustapha Hadji en 1998. Ce ne serait pas non plus une surprise pour Daniel Riolo, totalement séduit par l’ancien joueur du Real Madrid.

🎙️ @DanielRiolo : "Hakimi est le joueur au-dessus du lot au PSG et le leader de cette équipe." pic.twitter.com/MBsOnNbHDP — After Foot RMC (@AfterRMC) December 15, 2024

« C’est le joueur au-dessus à Paris, a commenté le journaliste de RMC après le succès contre l’OL dimanche. Dans un match important, s’il t’en manque un, c’est lui qui ne doit pas manquer à Paris. Tu ne peux pas t'en passer. C'est lui qui te fait les différences, plus que les autres où tu te dis "un jour c'est lui qui est bon, un autre jour c'est lui…". On n’a pas encore le match dominé intégralement mais j’ai quand même vu une belle prestation du PSG et encore une fois ça faisait longtemps qu’on ne les avait pas vus bons comme ça, sur autant de séquences, avec le ballon qui va vite, une volonté de percuter, ça fait très longtemps. Là, on a vu le bon match, et on a encore vu que c’était Hakimi le leader de cette équipe. » Achraf Hakimi portait d'ailleurs le brassard de capitaine en l'absence de Marquinhos remplaçant.