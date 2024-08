PSG ‍: Doué n’ira pas au Bayern, parole d’Al-Khelaïfi

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Alors que le Bayern Munich se situe en pole, le Paris Saint-Germain n’a pas dit son dernier mot pour Désiré Doué. Le club de la capitale continue son forcing par l’intermédiaire du président Nasser Al-Khelaïfi. D’autant que les Bavarois pourraient rencontrer un obstacle financier au moment de conclure le transfert du milieu rennais.

Le Parc des Princes deviendra peut-être le jardin de Désiré Doué la saison prochaine. En attendant, le milieu de l’équipe de France y disputera seulement la finale des Jeux Olympiques contre l’Espagne vendredi (18h). Le jeune talent de Rennes est effectivement loin d’une signature au Paris Saint-Germain. D’après les dernières informations, le Bayern Munich a pris l’avantage sur ce dossier. Le géant de Bundesliga serait plus proche d’un accord avec le club breton.

Une tendance confirmée par le journaliste italien Fabrizio Romano qui précise tout de même que le Paris Saint-Germain, par l’intermédiaire de son président Nasser Al-Khelaïfi, poursuit son forcing afin d’inverser la tendance. « Nous savons que le Bayern avait cet avantage avec Rennes ces derniers jours, mais on continue de me dire que l'histoire n'est pas terminée, a prévenu le spécialiste mercato dans son podcast. Je continue d'entendre que le PSG est encore là et que Nasser Al-Khelaïfi est toujours impliqué dans cette histoire pour essayer d'obtenir le feu vert de Désiré Doué. »

Le Bayern doit vendre

« Donc le PSG travaille toujours activement dans ce dossier, a poursuivi le journaliste souvent bien informé. Le Bayern a fait du très bon travail auprès de Rennes dans sa négociation, mais le joueur n'a pas encore décidé. Cela pourrait être le cas cette semaine ou en début de semaine prochaine. » Focalisé sur les Jeux Olympiques avec l’équipe de France, le milieu polyvalent de 19 ans attendra sûrement la fin de la compétition pour trancher. D’ici là, le Bayern Munich, en contact avec Manchester United pour Matthijs de Ligt et Noussair Mazraoui, serait contraint de vendre pour financer l’arrivée du Bleuet.