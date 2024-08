PSG ‍: Donnarumma n’aura pas un, mais deux concurrents

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Solide titulaire depuis son arrivée en 2021, Gianluigi Donnarumma sera confronté à une nouvelle concurrence au Paris Saint-Germain. Le Russe Matvey Safonov a été recruté en tant que gardien numéro 1 bis. Et de son côté, Arnau Tenas n’est pas forcément refroidi par cette situation.

Arnau Tenas n’a pas dû apprécier le recrutement du Paris Saint-Germain. Dès le mois de juin, le club de la capitale avait annoncé l’arrivée de Matvey Safonov, destiné à concurrencer le titulaire Gianluigi Donnarumma. C’est évidemment une mauvaise nouvelle pour l’Espagnol qui, contrairement à la saison dernière, lorsqu’il avait disputé six matchs de Ligue 1, ne sera plus considéré comme le gardien numéro 2. La venue du Russe aurait pu l’inciter à faire ses valises au plus vite.

Mais selon nos confrères du Parisien, l’international espagnol, adversaire de l’équipe de France en finale des Jeux Olympiques ce vendredi, n’a pris aucune décision quant à son avenir. A croire qu’Arnau Tenas n’écarte pas l’hypothèse de rester au Paris Saint-Germain et de se battre pour sa place. C’est peut-être aussi le plan de la direction dans la mesure où le club accorde une certaine attention à son gardien arrivé l’été dernier. En effet, le quotidien nous apprend que le champion de France, par l’intermédiaire de sa cellule de recrutement, s’est déplacé pour observer les matchs d’Arnau Tenas pendant les Jeux Olympiques.

Le PSG prend soin de Tenas

Et ce n’est pas tout. Le staff technique a maintenu un contact très régulier avec l’ancien gardien du FC Barcelone, avec des échanges de messages avant et après chaque rencontre pour prendre de ses nouvelles. Ce n’est pas vraiment la gestion d’un élément poussé vers la sortie. Le Paris Saint-Germain semble encore compter sur Arnau Tenas dont le jeu au pied plaît particulièrement à l’entraîneur Luis Enrique. Reste à savoir quelle sera la décision du dernier rempart sous contrat jusqu’en 2026.