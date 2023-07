PSG ‍: Donnarumma en danger à Paris

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Dimanche, le PSG a annoncé la signature d'un nouveau gardien, le jeune Arnau Tenas recruté en provenance du Barça et qui s’est engagé avec Paris jusqu’en 2028 où il sera la doublure de Gianluigi Donnarumma.

Depuis le début du mercato estival, le Paris Saint-Germain cherchait une nouvelle doublure à Gianluigi Donnarumma. Le club de la capitale a trouvé son bonheur en recrutant Arnau Tenas, débauché au FC Barcelone où il était arrivé en fin de contrat. Le gardien espagnol de 22 ans partage le même agent que Luis Enrique et tout s’est fait dans la plus grande discrétion. Alors que les noms de Lloris, Bounou ou encore De Gea avaient circulé pour concurrencer Donnarumma, c’est finalement un joueur totalement méconnu en Europe qui débarque au PSG pour venir doubler le poste de l’international italien. Et cela alors que Sergio Rico va devoir se faire opérer une nouvelle fois après son grave accident de cheval.

Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la signature d’Arnau Tenas. Le gardien de but de 22 ans s’est engagé jusqu’en 2026 avec le Club. 🔴🔵#WelcomeTenas — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 30, 2023

Jusqu’à la semaine dernière, le contact était maintenu entre Luis Campos et Hugo Lloris, sur le départ de Tottenham. Mais le PSG a finalement sauté sur l’occasion de recruter le gardien titulaire de l’équipe espoirs de l’Espagne à la suite de son départ du Barça. Un départ « non souhaité » par le club catalan selon L’Equipe, qui explique que les Blaugrana ont été contraints de laisser filer leur gardien en raison de leurs gros problèmes financiers. Gianluigi Donnarumma, qui n’aime pas trop être bousculé et qui avait perdu ses moyens lors de sa première saison à Paris sous la menace de Keylor Navas, peut dormir sur ses deux oreilles, ce qui n’aurait pas été le cas si un monument tel que Lloris avait posé ses valises à Paris.

Arnau Tenas, un n°1 en puissance a signé au PSG

Mais le gardien titulaire du PSG a néanmoins de bonnes raisons d’être vigilants, car selon un ancien de ses coéquipiers interrogés par le quotidien national, Arnau Tenas a toutes les qualités pour vite s’imposer comme le titulaire dans les buts parisiens. « Son jeu au pied est extraordinaire. C‘est très fort, en plus c’est un bon mec. Il a déjà les capacités pour être titulaire à Paris » explique un ancien de ses coéquipiers au Barça. Gianluigi Donnarumma va devoir être sur ses gardes, car en recrutant Arnau Tenas, le PSG n’a pas simplement acheté un jeune gardien en devenir, mais bien un concurrent à l’international italien.