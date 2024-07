PSG ‍: Donnarumma à Manchester City, l'énorme surprise ‍?

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Sous contrat avec le PSG jusqu’en 2026, Gianluigi Donnarumma attire les convoitises. Contre toute attente, le profil de l’international italien plait à Pep Guardiola, qui aimerait le recruter à Manchester City.

Auteur d’une bonne saison en Ligue 1, Gianluigi Donnarumma a connu quelques difficultés en Ligue des Champions mais globalement, le gardien du Paris Saint-Germain reste l’un des tous meilleurs en Europe à son poste. Son Euro avec l’Italie a rappelé à tout le monde que malgré ses défauts, notamment sur son jeu au pied ou ses sorties aériennes, Gianluigi Donnarumma est une référence, ce dont un certain Pep Guardiola ne doute pas. L’information délivrée en ce début de semaine par TalkSport risque de surprendre, car le média britannique affirme que Manchester City est très intéressé par le gardien du PSG lors de ce mercato estival.

Et pour cause, Ederson est très courtisé en Arabie saoudite et le champion d’Angleterre en titre a promis à son gardien brésilien de ne pas le retenir s’il avait l’occasion de réaliser une grosse opération financière en rejoignant la Saudi Pro League dans les semaines à venir. En cas de départ du gardien de Manchester City, Pep Guardiola a jeté son dévolu sur Gianluigi Donnarumma. Cela tombe bien, le Paris Saint-Germain « est ouvert » au départ de son champion d’Europe 2021 selon TalkSport, pour qui le dossier pourrait donc avancer plus vite qu’on ne le pense. Car malgré une saison correcte en 2023-2024, Donnarumma n'est pas le type de gardien dont Luis Enrique est très fan.

Manchester City est chaud sur Donnarumma

Une énorme surprise que personne n’avait vu venir, et qui obligerait par conséquent le PSG à avancer sur le dossier d’un nouveau gardien, à moins que Matvey Safonov, recruté en provenance du Lokomotiv Moscou pour 20 millions d’euros, soit propulsé en tant que numéro un en cas de départ de « Gigio ». Quoi qu’il en soit, ce dossier risque de prendre de l’épaisseur dans les semaines à venir et il sera très intéressant de connaître les exigences du PSG pour un potentiel transfert de Gianluigi Donnarumma. Pour rappel, le champion de France en titre a récupéré le gardien italien pour zéro euro en provenance de l’AC Milan il y a trois ans. Mais avec deux ans de contrat au compteur et après deux championnats d’Europe aboutis avec l’Italie, sa valeur marchande a logiquement grimpé. Reste maintenant à voir combien Manchester City sera prêt à poser sur la table pour s'offrir le grand gardien italien du PSG.