PSG ‍: Coup de tonnerre dans le dossier Carlos Soler

Annoncé tout proche de signer à West Ham, Carlos Soler n’est pas encore chez les Hammers.

Malgré des discussions avancées entre les deux clubs, le PSG n’a pas donné son feu vert. Et pour cause, le spécialiste allemand du mercato Florian Plettenberg affirme qu’Everton a fait une brutale apparition dans ce dossier et remet désormais tout à plat avec une offre au moins équivalente à celle de West Ham. Le PSG est à l’écoute des deux offres et espère ainsi voir les enchères monter pour l’international espagnol, qui n’a pas les faveurs de Luis Enrique, ni du public du Parc des Princes, pour la saison à venir.

Le PSG espère aussi profiter de ce double intérêt pour éviter la case d’un prêt avec option d’achat, et vendre directement l’ancien joueur de Valence cet été, qui a bien compris qu’à 27 ans, son avenir se situait ailleurs que dans la capitale française. Recruté pour 18 millions d’euros, Carlos Soler pourrait ainsi repartir pour plus de 20 ME, et permettre au PSG de limiter la casse avec son milieu de terrain.