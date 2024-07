PSG ‍: Cette star de l'Euro 2024 bouscule le mercato

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Décevant et irrégulier au PSG, Fabian Ruiz s’est métamorphosé avec l’Espagne en s’imposant comme l’un des meilleurs joueurs de l’Euro. Un potentiel départ de Paris a pourtant été évoqué ces derniers jours.

Dans le cas où le Paris Saint-Germain viendrait à boucler les transferts de Désiré Doué et de Joao Neves, Luis Enrique aura l’embarras du choix pour former son milieu de terrain la saison prochaine. Cela n’est sans doute pas pour déplaire à l’entraîneur espagnol, mais la direction du PSG ne voit pas les choses du même oeil. Pas question pour Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi de provoquer un embouteillage à un poste en empilant les joueurs et par conséquent les gros salaires. Ainsi, un potentiel départ de Fabian Ruiz a été évoqué ces derniers jours et cela malgré l’Euro 2024 incroyable réalisé par le milieu relayeur de l’Espagne.

Certes, l’ancien joueur de Naples a été plutôt décevant depuis son arrivée dans la capitale espagnole. Mais le vendre au moment où il semble retrouver son meilleur niveau aurait de quoi choquer et décevoir les supporters du PSG. Que ceux-ci se rassurent, Fabian Ruiz n’a pas l’intention de faire ses cartons et de déménager cet été. Interrogé en marge des célébrations du titre de champion d’Europe de l’Espagne, Fabian Ruiz a confié que s’il souhaitait rejoindre le Bétis pour y terminer sa carrière, il n’avait aucunement l’intention de quitter le Paris Saint-Germain lors de ce mercato d’été.

Fabian Ruiz ne quittera pas le PSG cet été

« J’espère plus tard mais pas encore cet été. J’ai toujours dit que j’aimerais retourner au Betis et prendre ma retraite chez moi. Je suis un Betico et je ne le cache pas » a lancé Fabian Ruiz, honnête avec les supporters du Bétis Séville en avouant ses envies de retour, mais en confiant également que cela était encore trop tôt à ses yeux. A seulement 28 ans, le natif de Los Palacios y Villafranca estime qu’il peut encore jouer au plus haut niveau international, ce dont plus personne ne doute depuis ses performances à l’Euro en Allemagne cet été. Du côté de Luis Enrique, on appréciera les propos de Fabian Ruiz, tant le coach du PSG est un grand fan de ce joueur. Et cela ne date pas de l’Euro puisque l’entraîneur parisien avait déjà couvert Fabian Ruiz de louanges au cours de la saison, malgré des performances en dent de scie avec le maillot bleu et rouge.