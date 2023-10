PSG ‍: Ce joueur était fini, il revit brutalement

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Très décevant pour sa première saison sous le maillot du Paris Saint-Germain, Carlos Soler est en train de retrouver des couleurs aux côtés de Luis Enrique.

Recruté à Valence en l’échange d’un chèque de 18 millions d’euros durant l’été 2022, Carlos Soler n’a pas vraiment répondu aux attentes placées en lui avec le club de la capitale française la saison passée. Peu mis en confiance par Christophe Galtier au fil des mois, le joueur de 26 ans ne semblait même plus avoir sa place au PSG. Et pourtant, il est bel et bien resté à Paris lors du dernier mercato estival. Bien lui en a pris puisque l'Espagnol sort peu à peu la tête de l’eau. Sous les ordres de Luis Enrique, un entraîneur qui parle sa langue et le même style footballistique, Soler est effectivement en train de revenir à son meilleur niveau. Suite à un début de saison mitigé, l’ancien de Valence a marqué un but et délivré une passe décisive lors du succès du PSG face à Strasbourg samedi (3-0).

« Il y a beaucoup de travail derrière »

Carlos Soler : "Le Milan AC est une grande équipe mais nous sommes le PSG et nous devons gagner"



pic.twitter.com/4N0C4J7syg — Paris_SGINFOS (@Paris_SGINFOS) October 21, 2023

Une rencontre qui va permettre à Soler de retrouver de la confiance en vue des prochains rendez-vous importants. « Je suis très heureux de revenir et d’être titulaire, je suis toujours là pour aider sur le terrain. Et en plus avec ce but, c’était parfait. Les buts et les passes décisives te donnent toujours beaucoup de confiance. Dans ce cas, Kylian a fait une action fantastique, je pensais être hors-jeu, mais c’est une fois que le but a été validé que j’ai pu me libérer. Il y a beaucoup de travail derrière, donc très content. La suite ? Milan est une énorme équipe, mais on est le PSG, on joue à la maison donc on doit gagner. Avec nos armes et notre façon de jouer avec calme, on doit tout faire pour gagner », a lancé, au micro de Free Ligue 1, Soler, qui espère maintenant gratter une place de titulaire face à des joueurs comme Ugarte, Vitinha ou Zaire-Emery.