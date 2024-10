PSG ‍: Ça va trop loin avec Zaïre-Emery, elle hallucine

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

La saison de la confirmation est pour le moment compliquée pour Warren Zaïre-Emery, et une suiveuse de longue date du jeune milieu de terrain aimerait qu'on le laisse souffler alors qu'il n'a que 18 ans.

Appelé une nouvelle fois par Didier Deschamps pour les matchs du mois d’octobre, Warren Zaïre-Emery reste un élément sur lequel le sélectionneur français compte dans son groupe, mais pas forcément dans son équipe. Le jeune milieu de terrain a passé l’Euro sur le banc de touche ou en tribunes, et ne semble pas encore capable d’inverser la tendance. Bien loin de la forme qu’il tenait il y a un an, quand il s’imposant comme un titulaire au PSG et un élément capable de faire basculer les forces en équipe de France. Depuis, le « rookie » s’est heurté au fameux mur, qui l’empêche pour le moment de confirmer et de réellement exploser pour passer un dernier cap, celui d’être parmi les meilleurs milieux français.

Les notes du bac détaillées

Rien de grave pour un joueur qui a 18 ans, et possède encore une longue carrière devant lui. Cela n’empêche pas déjà certains consultants de se demander si Zaïre-Emery n’est pas un peu surcoté avec toutes les louanges qui lui sont tombées dessus ces derniers mois. Des critiques qui peuvent faire mal à un élément aussi jeune et très vite exposé. La preuve, sa réussite au bac a fait l’objet de nombreux articles, et RMC a même détaillé ses notes, ce qui a eu le don d’agacer la journaliste Ambre Godillon, qui connait bien le milieu de terrain pour avoir suivi de près le PSG ces dernières années.

On ne lui met pas assez de pression comme ça, maintenant faut qu’on dissèque ses notes ? https://t.co/lCulJU7JS9 — Ambre (@AmbreGodillon) October 7, 2024

« On ne lui met pas assez de pression comme ça, maintenant faut qu’on dissèque ses notes ? », a pesté la journaliste passée sur DAZN récemment. Une interrogation qui rappelle que Zaïre-Emery n’a en effet que 18 ans, et qu’il n’est certainement pas facile de gérer cette période où la réussite semble lui fuir. Le meilleur moyen est pour ce taiseux de continuer à travailler et d’inverser la tendance pour retrouver tout son punch et son efficacité. Le PSG et les Bleus n’attendent que ça.