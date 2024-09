PSG ‍: Barcola à 30 buts, il n'y croit pas du tout

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Dans la lignée de la saison dernière, Bradley Barcola s'est montré performant dès la reprise. Buteur trois fois sur les deux premiers matchs de Ligue 1, l'ancien lyonnais peut-il remplacer Mbappé statistiquement au PSG ?

Avec deux succès en deux matchs et 10 buts inscrits déjà, le PSG a fait le nécessaire pour ne pas regretter longtemps Kylian Mbappé. Sans le néo-madrilène, l'attaque parisienne a impressionné par la qualité de son animation et de sa finition. Remplaçant de Mbappé sur l'aile gauche, Bradley Barcola a été presque aussi efficace que son aîné. Il a marqué trois fois sur les deux premiers matchs avec un but dès son entrée en jeu au Havre puis un doublé contre Montpellier. Déroutant par sa vitesse, l'ancien lyonnais peut-il combler le vide statistique laissé au PSG par Mbappé ?

Luis Enrique est prudent avec Barcola

C'est ce que se demandent certains supporters parisiens. De prime abord, il semblait impossible de faire aussi bien que le capitaine de l'Equipe de France la saison passée. Kylian Mbappé avait inscrit 44 buts toutes compétitions confondues dont 27 en Ligue 1. Cependant, la grande forme de Barcola et du collectif parisien font rêver les journalistes. En conférence de presse, ces derniers ont demandé à Luis Enrique si Barcola pouvait titiller les 30 buts en Ligue 1 cette saison. L'entraîneur du PSG a préféré calmer l'enthousiasme naissant pour le jeune attaquant français.

Le groupe parisien pour le déplacement à Lille ! 🔴🔵#LOSCPSG pic.twitter.com/nC4UiLlEBi — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 1, 2024

« Il y a eu juste deux journées, il ne faut pas tirer de conclusions. Je n’ai aucun doute que chaque joueur peut améliorer ses statistiques et je travaille chaque jour pour cela », a t-il indiqué devant la presse. Une réponse prudente mais logique. Virevoltant sur son aile et imprévisible, Barcola n'est pas encore réputé pour son efficacité devant les buts adverses sur le long terme. Il faudra donc attendre de voir le PSG se frotter à des écuries plus solides en Ligue 1 et en Europe pour constater les progrès ou pas de Barcola dans l'exercice. Et pourquoi pas dès ce dimanche soir à Lille ?