PSG ‍: Avancée secrète dans le futur stade à un milliard ‍!

Par Guillaume Conte

Le PSG cherche toujours l'emplacement parfait pour le projet pharaonique du stade qui remplacera le Parc des Princes. Un tout nouveau lieu a été visité en secret récemment.

2025 sera certainement l’année de la grande annonce au PSG. Celle qui lancera le projet d’abandon du Parc des Princes pour permettre au club de la capitale de préparer son entrée dans un nouveau stade ultra-moderne, de plus grande capacité, avec tout un environnement rêvé par le Qatar, qui sera alors propriétaire de son stade. Un projet d’un milliard d’euros qui avance pour le moment doucement, car des éléments majeurs doivent encore être décidés. En effet, avant de parler du futur stade, de son design et de son coût, il faut trouver l’emplacement idéal. Et la délégation parisienne prospecte en Ile-de-France pour trouver le lieu parfait. Celui qui sera facile d’accès, pas trop loin de Paris et pas trop loin du centre d’entrainement, facilement constructible, bien desservi et bien accueilli pour éviter les recours ralentissant sa construction.

Après l’hippodrome de Ris-Orangis, c’est une autre ville de l’Essone qui est désormais ciblée, car deux emplacements ont été repérés à Massy, dévoile Le Parisien ce vendredi. Le quotidien francilien révèle que le PSG essaye de se faire le plus discret possible, afin de pouvoir faire son choix sereinement et d’éviter une trop rapide levée de boucliers alors que le lieu n’a pas encore été choisi. Mais à Massy, deux emplacements ont été sélectionnés, avec des terres agricoles sur la ZAC de la Bonde, et une zone commerciale en fin d’exploitation dénommée des Tuileries.

Le PSG essaye de garder ses recherches secrètes

Présidente de la région Ile-de-France, Valérie Pécresse a confirmé que tout serait fait pour faciliter la mission du PSG de se trouver un nouvel emplacement, mais que le choix revenait uniquement au club parisien pour le moment. Massy, bien desservi par les RER, le futur tramway, la future ligne 18 du Grand Paris Express et les Nationales ou les Autoroutes, a des avantages même si l’éloignement avec Paris et le centre d’entrainement de Poissy est assez radical. Le choix n’est pas encore fait et le PSG continue de prospecter, en attendant de trouver la perle rare. Néanmoins, le dossier avance en toute discrétion et quand le choix sera fait, alors la machine se mettre en marche, même si le souhait de Nasser Al-Khelaïfi de voir le stade sortir de terre en 2027 ou 2028 semble plus qu’utopique.