PSG ‍: Al-Khelaïfi active la piste Salah en urgence ‍!

Le possible départ de Kylian Mbappé durant ce mercato chamboule les plans du PSG, qui va devoir recruter plusieurs stars en attaque. Parmi les cibles de l’état-major parisien, Mohamed Salah figure en très bonne place.

Alors que le départ de Lionel Messi aux Etats-Unis est d’ores et déjà acté, celui de Kylian Mbappé n’était pas vraiment prévu. En effet, il semblait presque acquis que l’international français allait rester jusqu’en juin 2024 avant de partir libre ou d’activer sa clause pour prolonger d’une année supplémentaire. Il n’en sera rien puisque dans un courrier transmis au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé a fait savoir qu’il ne prolongerait pas.

Nasser Al-Khelaïfi refuse d’entendre parler d’un départ de son joyau pour zéro euro dans un an et semble donc prêt à se séparer de lui en échange d’un gros chèque cet été. Parallèlement, le Paris Saint-Germain s’active pour remplacer l’ancien crack de Bondy mais également pour combler le départ de Lionel Messi. Les internationaux français Kolo-Muani et Thuram sont ciblés mais selon les informations du compte Sports Zone, un autre joueur est dans le viseur de l’état-major parisien.

Salah pas réceptif à l'intérêt du PSG pour l'instant

Il s’agit de Mohamed Salah, auteur d’une belle saison avec Liverpool sur le plan personnel et qui ne disputera pas la Ligue des Champions l’an prochain avec les Reds. Le média indique que Nasser Al-Khelaïfi mène ce dossier personnellement et a une nouvelle fois rencontré le meneur de jeu de Liverpool au Maroc. L’objectif pour Nasser Al-Khelaïfi est d’ouvrir le maximum de piste afin d’offrir à Luis Campos plusieurs options pour renforcer l’attaque et combler les départs de Messi et potentiellement de Mbappé.

L’opération semble néanmoins très difficile à mener à bien. En effet, le joueur a toujours écouté le discours du PSG ces derniers mois mais ne s’est jamais vraiment ouvert à un départ dans la capitale française. Nasser Al-Khelaïfi a pourtant promis à Mohamed Salah un salaire confortable et une place de choix sur le plan sportif, en lui vendant le fait d’être le successeur de Lionel Messi sur le front de l’attaque du PSG. Cela n’a pas convaincu l’Egyptien pour le moment, alors que celui-ci n’a pas encore publiquement exprimé la volonté de partir de Liverpool malgré l’absence de qualification en Ligue des Champions.