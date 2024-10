PSG ‍: Achraf Hakimi, fin d'une incroyable malédiction

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

À la peine en Ligue des Champions depuis le début de la saison, le Paris Saint-Germain a toutefois quelques motifs de satisfactions après le nul concédé contre le PSV cette semaine (1-1), notamment celle d’avoir fin à une triste série d'inefficacité.

Cette saison, plus que jamais, il existe bien un PSG en Ligue 1 et un PSG en Ligue des Champions. Si Paris domine encore le championnat de France, avec une place de leader et zéro défaite au compteur, le club de la capitale française connaît de grandes difficultés sur la scène européenne. Classé à la 19e place (sur 36) dans la nouvelle phase de ligue de la C1, le PSG ne compte que quatre points après trois journées. En même temps, les hommes de Luis Enrique ont quand même bien raté leurs débuts en Ligue des Champions, entre une victoire timide face à Gérone (1-0), une défaite logique à Arsenal (0-2) puis un nul poussif contre le PSV cette semaine (1-1). Mais avec un peu plus d'efficacité, le PSG serait sûrement bien plus haut dans le classement, car c’est bien là où le bat blesse dans l’équipe parisienne.

94 tirs sans marquer, triste record pour Paris

Hakimi profite d'une erreur de Benítez et égalise pour le PSG ! 🤩#PSGPSV I #UCL pic.twitter.com/9buzKviT3A — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) October 22, 2024

En effet, en égalisant en début de deuxième période contre Eindhoven, Achraf Hakimi a mis fin à 94 tirs d'affilée sans marquer, plus longue série depuis la saison 2003-2004 dans la compétition aux grandes oreilles. Une période noire qui avait débuté en fin de saison dernière, quand le PSG avait tiré 14 puis 30 fois au but contre le Borussia Dortmund en demi-finales sans réussir à planter. Puis contre Gérone, Paris a fait 26 frappes infructueuses, sachant que le but parisien victorieux est l’oeuvre du gardien Gazzaniga contre son camp. Même bilan contre les Gunners avec 10 tirs non-convertis. Et face aux Néerlandais mardi, Paris a dû attendre sa 14e tentative avant de faire trembler les filets de la part de son défenseur Achraf Hakimi. Des statistiques qui montrent clairement que l’équipe de Luis Enrique est en cruel manque de réalisme devant le but, avec Ousmane Dembélé comme principal acteur avec des loupés immanquables contre le PSV par exemple. L'absence de véritable numéro 9 dans la composition de départ de Luis Enrique peut également être considérée comme un facteur aggravant.

Le PSG va devoir être plus efficace pour se qualifier

En égalisant face au PSV Eindhoven (1-1), Achraf Hakimi a mis fin à une série de 94 tirs consécutifs du PSG sans marquer en Ligue des champions. La plus longue série enregistrée dans la compétition depuis la saison 2003-2004 https://t.co/xbKX82J9vx pic.twitter.com/PWiLYpQg4G — L'ÉQUIPE (@lequipe) October 24, 2024

Dans tous les cas, si le club de la capitale veut disputer la phase finale de cette nouvelle version de la LDC en terminant soit dans les 8 premiers pour les huitièmes ou dans les 24 pour disputer les 16es de finale, il va falloir être beaucoup plus précis devant les buts lors des prochains rendez-vous. Tout simplement parce que Paris va affronter un calendrier européen démentiel, avec des rencontres à jouer contre l’Atlético de Madrid (6 novembre), le Bayern Munich (26 novembre) ou Manchester City (22 janvier).