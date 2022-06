Pochettino promet la Ligue des Champions au PSG

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Actuellement en vacances en Espagne, Mauricio Pochettino sait que son avenir ne tient qu’à un fil.

L'entraineur parisien n’est pas vraiment consulté pour l’avenir du PSG, et il a même récemment avoué qu’il n’avait jamais été au courant d’une seule négociation entre le champion de France et Kylian Mbappé au sujet de la prolongation de ce dernier. Autant dire que l’opinion de l’entraineur argentin pour la reconstruction à Paris passe au second plan. Mais de son côté, l’ancien entraineur de Tottenham ne se formalise pas, et laisse apparaitre une sérénité à toute épreuve. Cela avait déjà été le cas l’été dernier, quand il était annoncé de retour chez les Spurs ou bien comme entraineur du Real Madrid. Prié de démentir, Pochettino avait laissé courir les rumeurs sans sourciller, avant d’être prolongé par le PSG.

Toutes les semaines, Pochettino se fait virer

Cette fois-ci, malgré son année de contrat restante, il ne sera probablement pas conservé. Même si les rumeurs sur son départ lui reviennent régulièrement aux oreilles. Un peu trop à son goût, comme il l’a confié à la chaine catalane Esport3, dans un entretien. « Il me reste une année de contrat et il y a beaucoup de rumeurs. On m’a viré chaque semaine. Le PSG suscite ce genre de choses. Le club essaie de se réinventer. Le président va bientôt expliquer son nouveau projet, mais je suis calme », a assuré Pochettino, qui ne semble en effet pas décontenancé par l’actualité annoncée comme bouillante du champion de France dans les jours à venir.

Pochettino demande le même traitement que Guardiola

En tout cas, l’Argentin tient à défendre son bilan et refuse de brader le titre en Ligue 1 récupéré cette saison. Même si cela n’a pas du tout permis de sauver l’exercice du Paris SG aux yeux des suiveurs et des supporters. « Diriger un vestiaire avec autant de stars a été une expérience d’apprentissage quotidienne. Nous étions à deux doigts d’éliminer Madrid, comme Chelsea, City et Liverpool. Nous sommes passés par là. Je pense que nous étions bien supérieurs, mais il nous a manqué la touche finale. Si l’objectif est de gagner la Ligue des champions, il est normal que ce type de tempêtes se produise. La tempête a commencé après l’élimination de Madrid. J’aime City parce qu’ils ont donné à Guardiola l’opportunité de construire. Ils lui ont donné du temps. Au PSG, vous avez aussi besoin de cela. En donnant de la sérénité à ce projet, nous serons proches de gagner la Ligue des champions », a expliqué un Pochettino qui rêve d’avoir du temps en plus pour avoir des résultats. Ce n’est pas gagné, tant le Qatar n’a jamais eu la patience qu’a actuellement Manchester City avec Pep Guardiola. Mais devant les difficultés rencontrées pour trouver un nouvel entraineur, le Paris SG n’a pas encore tourné la page Mauricio Pochettino.