Pas d'amis à Paris, le Qatar trahira le Paris FC ‍!

Par Mehdi Lunay

L'hégémonie du PSG version QSI sur la Ligue 1 ne plaît pas à tout le monde. C'est le cas de John Textor, très virulent ces derniers jours. Loïc Tanzi comprend un peu les craintes du boss de l'OL et avertit déjà l'ambitieux Paris FC.

Le Paris Saint-Germain a t-il une influence positive sur le développement de la Ligue 1 ? John Textor répond non. Le propriétaire américain de l'OL est entré en croisade contre le club parisien qu'il accuse explicitement de diriger le football français. Selon lui, le PSG fait pression sur Vincent Labrune concernant les grandes décisions de la LFP, comme lors du feuilleton estival des droits TV qui a opposé Textor à Nasser Al-Khelaifi. Le patron des Gones voit aussi la main du Qatar dans les sanctions prises par la DNCG à l'encontre du club rhodanien.

Le PSG sera sans pitié avec le Paris FC

Si certains observateurs ont été choqués par le discours de Textor, lequel a notamment qualifié Vincent Labrune de « toutou », d'autres comme Loïc Tanzi le trouve légitime. Le journaliste de L'Equipe refuse d'attribuer tous les maux actuels de la Ligue 1 au club parisien mais il estime cependant que le PSG sabote dès qu'il le peut sa concurrence nationale. Malgré les liens forts entre la famille Arnault et le Qatar, le Paris FC devra rester sur ses gardes en cas de montée en Ligue 1.

« Je pense que le PSG est une chance pour le championnat de France, que les clubs doivent se servir du PSG pour grandir et que le PSG doit aider les autres clubs. Il faut aussi qu’eux (les Parisiens) comprennent ce qu’ils font. Aujourd’hui, le Paris FC va arriver avec des liquidités importantes sur le marché, il ne faut pas que le PSG mettent des bâtons dans les roues du Paris FC. [...] Pour l’instant, ils ne sont pas montés en Ligue 1 encore. Ils vont monter en Ligue 1, ils ne vont pas jouer le titre tout de suite. Si jamais le Paris FC commence à rêver jouer le titre un jour face au PSG, on verra si le PSG n’essayera pas derrière de faire redescendre le Paris FC. Vous savez (QSI) c’est des gens qui aiment le pouvoir, qui veulent le pouvoir et qui tiendront le pouvoir jusqu’au bout... », a lâché Loïc Tanzi dans L'Equipe de Greg. Reste à voir si les Qataris voudront vraiment trahir l'un de leurs meilleurs partenaires économiques.