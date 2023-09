Ousmane Dembélé, le futur problème du PSG c’est lui

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Cet été, le PSG a réalisé une bonne opération en s’attachant les services d’Ousmane Dembélé pour seulement 50 millions d’euros. Mais l'inquiétude grandit sur le rendement de l'ailier tricolore à Paris.

Avec l’ancien attaquant du FC Barcelone mais également Randal Kolo Muani, le Paris Saint-Germain dispose de la potentielle attaque titulaire de l’Equipe de France, si l’on ajoute bien sûr l’inévitable Kylian Mbappé. Depuis le début de la saison, Ousmane Dembélé est titulaire sur l’aile droite du PSG et il était également titulaire jeudi avec l’Equipe de France contre l’Irlande. Une fois de plus, Ousmane Dembélé a néanmoins déçu sous le maillot des Bleus. Certes, l’ancien attaquant du Borussia Dortmund a amené le danger grâce à ses dribbles et sa facilité à éliminer son adversaire direct.

Mais l’ailier droit des Bleus et du PSG s’est une fois de plus montré imprécis dans le dernier geste, ce qui a tendance à sérieusement frustrer les supporters et les observateurs. Sur le plateau de la Chaîne L’Equipe, Dave Appadoo a commenté la prestation d’Ousmane Dembélé avec un œil très critique en se projetant déjà sur la suite de la saison du joueur tricolore sous le maillot du PSG. Et pour le journaliste, « Dembouz » est franchement en-dessous du niveau que l’on est en droit d’attendre de lui, ce qui risque à un moment de poser un sérieux soucis à Luis Enrique du côté de Paris.

Ousmane Dembélé déçoit, inquiétude pour le PSG

« Il y a toujours un décalage entre les différences que l’on imagine qu’il peut faire et ce qu’il fait. Il a les qualités, il a un adversaire qui s’y prête, une équipe qui joue haut avec beaucoup de un contre un et je trouve que la finition est toujours aussi décevante. Je ne dis pas qu’il n’a rien fait mais je dis que ce n’est pas assez. S’il fait un bon geste par mi-temps et que l’on s’en contente… Le débat continue d’exister entre Coman et Dembélé car aucun des deux n’ont verrouillé le poste car ils ont tous les deux le même déficit d’efficacité. Franchement, je continue d’être très déçu par les productions d’Ousmane Dembélé, y compris au PSG » a commenté Dave Appadoo, qui attend beaucoup plus d’un joueur du calibre de Dembélé, aussi bien avec l’Equipe de France que sous les couleurs du PSG, où il n’a toujours pas marqué pour le moment.