Osimhen au prix de Mbappé, Naples provoque le PSG ‍!

Par Mehdi Lunay

Victor Osimhen reste une cible prioritaire du PSG pour occuper la pointe de l'attaque. Mais, Naples n'a pas envie de céder son Nigérian. Le président napolitain entend être très dur en affaires, en témoigne le montant record réclamé au PSG pour Osimhen.

A l'instar de son futur entraîneur, le PSG galère à trouver un nouvel avant-centre pour la saison prochaine. Les Parisiens sont déjà pratiquement hors-course pour Randal Kolo Muani, sur les tablettes du Bayern et de Manchester United. Restent pour eux Harry Kane et Victor Osimhen. Le Nigérian de 24 ans aurait le profil parfait pour faire un duo explosif avec Kylian Mbappé. Néanmoins, son club de Naples n'est pas disposé à le laisser filer aussi facilement. Le champion d'Italie veut continuer à profiter de son prolifique buteur, notamment en vue d'aller au-delà des quarts en Ligue des champions la saison prochaine.

180 millions pour Osimhen, Naples écœure Paris

Le président Aurelio de Laurentiis est connu pour être inflexible au mercato. Pour le PSG, la somme a vite grimpé : 70, 100, 130 millions d'euros pour Osimhen selon les différents médias européens. Finalement, le journal Le Parisien a enfin révélé quelles étaient les attentes financières de Naples pour son attaquant. C'est encore plus cher que prévu. Naples réclame 180 millions d'euros pour céder son joueur au club parisien, une somme très élevée voire déraisonnée. Elle en ferait le deuxième joueur le plus cher de l'histoire à égalité avec...Kylian Mbappé, acheté à ce prix en 2018 par le PSG.

Il semble improbable que le PSG veuille donner autant d'argent au mercato alors que la tendance est à une baisse des dépenses de transfert avec le Fair-Play Financier comme menace. Avec cette demande, Naples vient dissuader toute attaque pour Victor Osimhen cet été. Le champion d'Italie veut garder son joueur et même le prolonger comme cela a été annoncé récemment par le président. « On a un accord de principe pour une prolongation de deux ans, mais si une offre impossible à refuser pour la santé du club arrive, on l’évaluera », avait déclaré de Laurentiis à propos de son attaquant sous contrat jusqu'en 2025. A moins de vouloir Osimhen plus que tout, on imagine que Luis Campos réfléchira à d'autres pistes.