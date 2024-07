Nico Williams fait un choix radical, le PSG n’en revient pas

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Déterminé à doubler le FC Barcelone dans le dossier Nico Williams, le PSG pourrait finalement se heurter à la volonté du joueur de rester à l’Athletic Bilbao une saison de plus à la surprise générale.

Acteur majeur du mercato estival, Nico Williams ne manque pas de prétendants après son Euro superbe sous les couleurs de l’Espagne. Homme fort du sacre de la Roja en Allemagne, l’ailier gauche de l’Athletic Bilbao est depuis plusieurs semaines la priorité du FC Barcelone. Le club catalan verrait d’un très bon oeil la venue de Nico Williams afin de compter dans ses rangs les deux joyaux de la sélection espagnole, avec l’actuel attaquant de Bilbao ainsi que Lamine Yamal. La piste Nico Williams est d’autant plus attractive pour Barcelone que le natif de Pampelune ne coûte (que) 58 millions d’euros, soit le montant de sa clause libératoire. Le dossier n’est pas simple pour autant car la concurrence est rude.

Bilbao plutôt que le PSG ou le Barça pour Nico Williams ?

Egalement à la recherche d’un ailier pour compenser le départ de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain est passé aux choses sérieuses pour convaincre Nico Williams de rejoindre la capitale française. Il se murmure que le PSG est prêt à payer plus que la clause libératoire du joueur pour avoir les faveurs de Bilbao, mais encore faut-il avoir le feu vert de Nico Williams… ce qui n’est pas le cas pour l’instant. Et contre toute attente, l’international espagnol de 22 ans pourrait à la fois décevoir le FC Barcelone et le PSG. En effet, d’après les informations du journaliste basque Daniel Sobis, Nico Williams sera toujours un joueur de l’Athletic Bilbao lors de la saison 2024-2025.

Nico Williams au PSG, le Barça terrorisé par le Qatar https://t.co/tA4YW4OEzD — Foot01.com (@Foot01_com) July 28, 2024

Un énorme coup dur pour les courtisans du joueur, qui ne pensaient pas que Nico Williams envisageait sérieusement de rester dans son club formateur une saison de plus. Pour l’heure, on ignore si l’ailier gauche aux 20 sélections avec l’Espagne va simplement rester à Bilbao ou s’il va en plus prolonger au-delà de 2027, ce qui pourrait avoir comme conséquence directe la revalorisation de sa clause libératoire. Mais si l’information vient à se confirmer dans les jours à venir, le Paris Saint-Germain pourra définitivement abandonner la piste Nico Williams, ce qui représenterait un vrai coup dur pour l’état-major francilien, qui en faisait sa piste n°1 en poste d’ailier gauche.

Dans son édition du jour, L’Equipe indiquait que le PSG avait à coeur de réaliser un gros coup sportif et marketing à ce poste et qu’en ce sens, le dossier Nico Williams cochait toutes les cases. Le quotidien sportif indique que Khvicha Kvaratskhelia et Jadon Sancho sont également pistés et que ces deux dossiers pourraient être réactivés en urgence avec l’abandon probable de la piste de l’attaquant de Bilbao.